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3 часа назад

Как актрисы жертвовали красотой ради роли в кино

Смена образа помогает лучше вжиться в роль. Именно поэтому многие актрисы Голливуда шли на серьезные изменения в своей внешности, жертвуя густой шевелюрой, тонкой талией и свежестью молодой кожи.

Для роли в фильме «V значит вендетта» Натали научилась говорить с британским акцентом и побрила голову наголо.
1/7 Для роли в фильме «V значит вендетта» Натали научилась говорить с британским акцентом и побрила голову наголо.
Фото: globallookpress.com, Кадр из фильма "V — значит вендетта"
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Для роли в "Дневнике Бриджит Джонс" Зеллвегер пришлось набрать почти 13 килограммов.
2/7 Для роли в "Дневнике Бриджит Джонс" Зеллвегер пришлось набрать почти 13 килограммов.
Фото: globallookpress.com, Кадр из фильма "Бриджит Джонс: грани разумного"
На съемках "Крупной рыбы" Хелена Бонэм Картер была беременна, но стойко выдерживала все трудности.
3/7 На съемках "Крупной рыбы" Хелена Бонэм Картер была беременна, но стойко выдерживала все трудности.
Фото: globallookpress.com, Кадр из фильма "Крупная рыба"
Бетти Суарес попросили всего лишь «избавиться от талии».
4/7 Бетти Суарес попросили всего лишь «избавиться от талии».
Фото: globallookpress.com, Кадр из сериала "Дурнушка"
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Ради роли в киноленте «Подари мне убежище» Ванессе пришлось проститься с вьющимися локонами и подстричься очень коротко.
5/7 Ради роли в киноленте «Подари мне убежище» Ванессе пришлось проститься с вьющимися локонами и подстричься очень коротко.
Фото: globallookpress.com, Кадр из фильма "Подари мне убежище"
Визажист Уитни Джеймс каждый съемочный день превращала Пенелопу в ужасное зрелище.
6/7 Визажист Уитни Джеймс каждый съемочный день превращала Пенелопу в ужасное зрелище.
Фото: globallookpress.com, Кадр из фильма "Не уходи"
Робби пришлось не только улучшить физическую форму, но и освоить акробатику и элементы воздушной гимнастики.
7/7 Робби пришлось не только улучшить физическую форму, но и освоить акробатику и элементы воздушной гимнастики.
Фото: globallookpress.com, Кадр из фильма "Отряд самоубийц"

Натали Портман в фильме "V — значит вендетта"

Видео дня

Вот уж кто не боится самых вычурных образов, так это Натали Портман. Для роли в фильме «V значит вендетта» актриса научилась говорить с британским акцентом и побрила голову наголо.

Рене Зеллвегер в фильме "Бриджит Джонс: грани разумного"

Для роли в "Дневнике Бриджит Джонс" Зеллвегер пришлось набрать почти 13 килограммов. Несколько месяцев Рене сидела на диете, составляющей 4000 калорий в сутки, питаясь круассанами, пончиками, пиццами и чизкейками. К прежнему весу Рене вернулась за три месяца. А потом этот процесс пришлось повторить: в 2003 году начались съемки «Бриджит Джонс: Грани разумного».

Хелена Бонэм Картер в фильме "Крупная рыба"

Хелена Бонем Картер сыграла в этом фильме сразу три роли: ведьму и влюбленную в главного героя Эдварда Дженни в молодом и пожилом возрасте. На съемках актриса была беременна, но стойко выдерживала все трудности, в результате — сразу три запоминающихся образа.

Америка Феррера в сериале "Дурнушка"

Роль Бетти Суарес не потребовала от Ферреры чудовищных жертв. Ее попросили всего лишь «избавиться от талии». На съемочной площадке образ героини довершали лохматый парик, накладные брови и стальные скобки во рту.

Ванесса Хадженс в фильме "Подари мне убежище"

Ничто не смогло остановить Хадженс на пути к роли беременной школьницы Агнесы Бейли. Ради роли в киноленте «Подари мне убежище» пришлось проститься с вьющимися локонами и подстричься очень коротко.

Пенелопа Крус в фильме "Не уходи"

Для роли Италии актрисе Пенелопе Крус пришлось под строгим наблюдением диетологов набрать дополнительные килограммы. Дизайнер по костюмам Изабелла Рицца разрабатывала для героини диковинную провокационную серию нарядов. А визажист Уитни Джеймс каждый съемочный день превращала актрису в ужасное зрелище.

Марго Робби в фильме в фильме "Отряд самоубийц"

Хотя актриса и до съемок в "Отряде самоубийц" могла похвастаться стройной фигурой, она не всегда была такой ловкой и пластичной. Чтобы вписаться в образ, Робби пришлось не только улучшить физическую форму, но и освоить акробатику и элементы воздушной гимнастики. Также Марго пришлось отказаться от образа эффектной блондинки, согласившись на яркий макияж и разноцветные.

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