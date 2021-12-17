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48 минут назад

“Мистер Биг” лишился рекламы после обвинений в изнасиловании

Компания по производству тренажеров Peloton удалила ролик с американским актером Крисом Нотом после обвинений в насилии. Об этом сообщает Variety.

“Мистер Биг” лишился рекламы после обвинений в изнасиловании
Фото: кадр из сериала кадр из сериала

Ролик со звездой «Секса в большом городе» из всех социальных сетей. При этом сотрудники компании свое решение не комментируют.

В сериале «И просто так», сиквеле «Секса в большом городе», было показано, как персонаж Нота занимается на тренажере Peloton, а затем у него случается сердечный приступ.

После выхода эпизода акции компании упали с 45 до 39,42 доллара за штуку. Когда это случилось, производитель тренажеров снял ролик с артистом, в котором говорится о положительном влиянии езды на велосипеде на здоровье.

Позже стало известно, что Криса Нота обвинили в изнасилованиях. Две женщины, не знакомые между собой лично, рассказали изданию, что актер совершил преступления в 2004 и 2015 годах. Сам артист назвал обвинения ложными.

Ранее мы рассказывали, как распознать насильника и абьюзера среди женщин и мужчин на первом свидании.

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