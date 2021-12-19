Актриса из фильма «Стиляги» обвинила экс-бойфренда в избиении

Актриса из фильма «Стиляги» Инна Коляда сообщила, что ее бывший молодой человек Александр Рябышев напал на нее в Подмосковье и жестоко избил. Об этом девушка рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Информация о нападении появилась в СМИ без ее ведома, поэтому ей пришлось сделать заявление по этому поводу.

«К сожалению, все это правда. 27 ноября сего года меня действительно избили. Причем сделал это не какой-то коварный незнакомец в неблагополучном районе, а мой — как вы понимаете, уже бывший — молодой человек», — написала Коляда.

@inna_koliada

«Все это подтверждено медицинскими документами. Я нахожусь под наблюдением врачей, мне проводятся дополнительные анализы и исследования», — добавила девушка.

По словам девушки, что мужчина испугался возможной беременности партнерши, это и стало причиной агресси. Из-за текущего состояния здоровья ей пришлось отказаться от съемок в телесериале «Вероника».

Сам Рябышев несколько раз менял показания по поводу произошедшего и в результате подал заявление на Коляду.