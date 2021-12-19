Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
1 час назад

Актриса из фильма «Стиляги» обвинила экс-бойфренда в избиении

Актриса из фильма «Стиляги» Инна Коляда сообщила, что ее бывший молодой человек Александр Рябышев напал на нее в Подмосковье и жестоко избил. Об этом девушка рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Актриса из фильма «Стиляги» обвинила экс-бойфренда в избиении
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Информация о нападении появилась в СМИ без ее ведома, поэтому ей пришлось сделать заявление по этому поводу.

«К сожалению, все это правда. 27 ноября сего года меня действительно избили. Причем сделал это не какой-то коварный незнакомец в неблагополучном районе, а мой — как вы понимаете, уже бывший — молодой человек», — написала Коляда.

@inna_koliada

«Все это подтверждено медицинскими документами. Я нахожусь под наблюдением врачей, мне проводятся дополнительные анализы и исследования», — добавила девушка.

По словам девушки, что мужчина испугался возможной беременности партнерши, это и стало причиной агресси. Из-за текущего состояния здоровья ей пришлось отказаться от съемок в телесериале «Вероника».

Сам Рябышев несколько раз менял показания по поводу произошедшего и в результате подал заявление на Коляду.

Ранее мы рассказывали, что Асмус рассказала о травле и насилии.

Актеры,Стиляги,Инна Коляда,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители