Ольга Волкова рассказала о внезапном подарке от умершего мужа

Ольга Волкова получила мистическое послание от скончавшегося в 2015 году мужа Владимира Ховралева. Об этом сообщает "Экспресс газета".
Актриса рассказала, что у нее установилась связь с покойным мужем, которая в очередной раз проявилась, когда у артистки образовался долг в размере 200 долларов. Денег не было, а долг надо было отдать.
«Я мучилась, потому что не знала, как мне отдать этот долг. И вот к нам зашел какой-то приятель внучки Яны. Я ему сказала: „Бери на балконе все, что тебе нужно!“. И тут он мне с балкона приносит новые обложки для паспорта. И говорит: „А что это тут у вас такое зелененькое в них вложено?“. Я говорю: „Наверное, чек“. Но это оказался не чек, а двести долларов. Как раз столько, сколько мне нужно было! Я знаю, что это Володя мне их послал», — сообщила народная артистка РФ.
Она призналась, что у нее до сих пор возникают мурашки, когда она вспоминает эту историю. Несмотря на то, что главный художник Большого театра кукол в Санкт-Петербурге Владимир Ховралев был третьим супругом Ольги Владимировны, именно с ним у женщины образовалась особая связь.
«Чаще всего у нас было согласие. Были споры по поводу литературы, искусства. Но это никак не отражалось на наших отношениях», — призналась Ольга Волкова.
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