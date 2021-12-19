Ольга Волкова рассказала о внезапном подарке от умершего мужа

«Я мучилась, потому что не знала, как мне отдать этот долг. И вот к нам зашел какой-то приятель внучки Яны. Я ему сказала: „Бери на балконе все, что тебе нужно!“. И тут он мне с балкона приносит новые обложки для паспорта. И говорит: „А что это тут у вас такое зелененькое в них вложено?“. Я говорю: „Наверное, чек“. Но это оказался не чек, а двести долларов. Как раз столько, сколько мне нужно было! Я знаю, что это Володя мне их послал», — сообщила народная артистка РФ.