Актер Крис Нот потерял роль в сериале «Великий уравнитель», в котором снимался для канала CBS. Всему виной обвинения в изнасиловании, о которых заявили сразу три девушки. Подробностями поделилось издание The Hollywood Reporter.

По данным издания, американский телеканал и студия Universal Television заявили, что в новых эпизодах фильмах Нота уже не будет. Он появится лишь в одной еще не вышедшем эпизоде, так как его производство уже завершено.

Примечательно, что Нот отрицает обвинения в свой адрес. кроме того, против него не ведется официального расследования. Тем не менее этот факт не останавливает киностудии и агентства разрывать с ним сотрудничества.