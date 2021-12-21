Актер Крис Нот потерял роль в сериале «Великий уравнитель», в котором снимался для канала CBS. Всему виной обвинения в изнасиловании, о которых заявили сразу три девушки. Подробностями поделилось издание The Hollywood Reporter.
По данным издания, американский телеканал и студия Universal Television заявили, что в новых эпизодах фильмах Нота уже не будет. Он появится лишь в одной еще не вышедшем эпизоде, так как его производство уже завершено.
Примечательно, что Нот отрицает обвинения в свой адрес. кроме того, против него не ведется официального расследования. Тем не менее этот факт не останавливает киностудии и агентства разрывать с ним сотрудничества.
Ранее мы писали о том, что звезду «Секса в большом городе» обвиняют в домогательствах.