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3 часа назад

Как актриса Елена Захарова пережила смерть дочери

Через девять дней после смерти дочери Елена Захарова вышла на работу. Но начать новую жизнь актрисе удалось только через шесть лет. "Рамблер" расскажет ее историю подробнее.

Как актриса Елена Захарова пережила смерть дочери
Фото: @lenazaharova57@lenazaharova57

На экранах Елена Захарова всегда выглядит счастливой, к тому же золотистые кудрявые волосы и хрупкая фигура способствуют этому. Елена Захарова встретила свою любовь не сразу, бизнесмен Сергей Мамонтов — первый мужчина, который не стал заставлять ее выбирать между карьерой и семьей.

Когда тест на беременность показал две полоски, Захарова испугалась, так как они не обсуждали тему детей или свадьбы. Но Сергей отнесся к беременности с ответственностью, выбрал клинику и назвал дочь Марией-Анной.

Но через месяц после рождения дочь подхватила острую вирусную инфекцию и оказалась в реанимации. Спасти малышку не удалось: восьмимесячная девочка умерла.

Сергей ушел через 11 дней после смерти Маши. Актриса при этом через девять дней уже вышла на работу, чтобы не сойти с ума.

После всего пережитого Захарова с головой погрузилась в работу, сыграв сразу в нескольких фильмах и вернувшись в театр. Тогда семья Мамонтова обвинила ее в создании ажиотажа вокруг смерти.

Лишь спустя шесть лет 42-летняя актриса родила девочку и заявила, что ждет предложение руки и сердца. Однако личную жизнь Елена скрывает.

Актеры,Сергей Мамонтов,Елена Захарова,
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