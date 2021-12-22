Как изменились актеры сериала "Улицы разбитых фонарей"

Первые эпизоды сериала "Улицы разбитых фонарей" вышли еще в начале 1998 года, а 16 сезон завершился летом 2019 года. "Рамблер" расскажет, как изменились ключевые актеры популярного проекта.
Актер запомнился зрителям благодаря роли Анатолия Дукалиса в сериале "Улица разбитых фонарей". И уже в 2006 году Селину присвоили звание Заслуженного артиста России. Он также снимался в таких проектах, как "Выкрутасы", "Тихая застава", "Корпоратив" и многих других. Актер был женат дважды, с первой супругой Ларисой Сергей прожил 22 года, в их союзе родился сын Прохор. Во второй раз Селин женился на бывшей студентке Академии МВД Анне. Пара воспитывает дочь и сына.
Кузнецов был известен публике еще до выхода сериала, а в "Улице разбитых фонарей" он исполнил роль начальника РУВД Петренко. Затем актер еще не раз сыграл сотрудников милиции и других силовых структур в таких проектах, как "Переправа", "Двое с пистолетами", "Вепрь" и ряде других. Кузнецов также был женат дважды. От первого брака Кузнецов воспитывает дочь Наталью, а от второго — Александру.
Александр Лыков исполнил в сериале роль капитана милиции по кличке Казанова. После ухода из сериала Лыков сыграл в фильмах "Турецкий гамбит", "9 рота", "Каникулы строгого режима". Сейчас актер снимается в сериале "Гранд", играя владельца одноименного отеля. Со своей женой Аллой Лыков познакомился еще в молодости. У пары двое детей: Екатерина и Матвей.
В фильмографии Трухина около 70 работ в кино, среди которых фильмы "Особенности национальной политики", "В спорте только девушки", сериалы "Измены", "Ивановы-Ивановы", "Фитнес". Со своей первой супругой Любовью артист познакомился еще во время учебы в СПбГАТИ. У пары появились сын Егор и дочь Дарья. Затем Михаил женился на Анне, которая младше его на 14 лет. Супруги воспитывают дочь Софью.