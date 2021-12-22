Как изменились актеры сериала "Улицы разбитых фонарей"

Первые эпизоды сериала "Улицы разбитых фонарей" вышли еще в начале 1998 года, а 16 сезон завершился летом 2019 года. "Рамблер" расскажет, как изменились ключевые актеры популярного проекта.

Фото: Кадр из сериала "Улица разбитых фонарей" Кадр из сериала "Улица разбитых фонарей"

Сергей Селин

Актер запомнился зрителям благодаря роли Анатолия Дукалиса в сериале "Улица разбитых фонарей". И уже в 2006 году Селину присвоили звание Заслуженного артиста России. Он также снимался в таких проектах, как "Выкрутасы", "Тихая застава", "Корпоратив" и многих других. Актер был женат дважды, с первой супругой Ларисой Сергей прожил 22 года, в их союзе родился сын Прохор. Во второй раз Селин женился на бывшей студентке Академии МВД Анне. Пара воспитывает дочь и сына.

Юрий Кузнецов

Кузнецов был известен публике еще до выхода сериала, а в "Улице разбитых фонарей" он исполнил роль начальника РУВД Петренко. Затем актер еще не раз сыграл сотрудников милиции и других силовых структур в таких проектах, как "Переправа", "Двое с пистолетами", "Вепрь" и ряде других. Кузнецов также был женат дважды. От первого брака Кузнецов воспитывает дочь Наталью, а от второго — Александру.

Александр Лыков

Александр Лыков исполнил в сериале роль капитана милиции по кличке Казанова. После ухода из сериала Лыков сыграл в фильмах "Турецкий гамбит", "9 рота", "Каникулы строгого режима". Сейчас актер снимается в сериале "Гранд", играя владельца одноименного отеля. Со своей женой Аллой Лыков познакомился еще в молодости. У пары двое детей: Екатерина и Матвей.

Михаил Трухин