Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», актриса Барбара Брыльска сломала позвоночник. Об этом сообщает портал PopCornNews.
Корреспондент издания хотел встретиться с актрисой, однако она рассказала по телефону, что сейчас у нее проблемы со здоровьем:
«Боюсь, не дождетесь. Потому что я больная, голос у меня сейчас сильно плохой. Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник... вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация и так далее. Я не в форме — в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю», — призналась Барбара Брыльска.
В интернете появились слухи, что 80-летняя актриса больна раком, однако сама она отрицает наличие у себя страшного диагноза:
«Нет. Какой рак? Ой боже мой, боже. Какие слухи странные».
Свой непубличный образ жизни Брыльска объясняет пандемией коронавируса, из-за которой она вынуждена соблюдать самоизоляцию.