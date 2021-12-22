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1 час назад

Барбара Брыльска сломала позвоночник

Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», актриса Барбара Брыльска сломала позвоночник. Об этом сообщает портал PopCornNews.

Барбара Брыльска сломала позвоночник
Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Корреспондент издания хотел встретиться с актрисой, однако она рассказала по телефону, что сейчас у нее проблемы со здоровьем:

«Боюсь, не дождетесь. Потому что я больная, голос у меня сейчас сильно плохой. Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник... вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация и так далее. Я не в форме — в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю», — призналась Барбара Брыльска.

В интернете появились слухи, что 80-летняя актриса больна раком, однако сама она отрицает наличие у себя страшного диагноза:

«Нет. Какой рак? Ой боже мой, боже. Какие слухи странные».

Свой непубличный образ жизни Брыльска объясняет пандемией коронавируса, из-за которой она вынуждена соблюдать самоизоляцию.

Ранее дочь Голуб раскрыла обстоятельства смерти актрисы.

Актеры,Ирония судьбы, или с легким паром!,Барбара Брыльска,
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