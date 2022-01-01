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42 минуты назад

Как сейчас выглядит звезда фильма «Лолита»

Фильм "Лолита" по одноименному роману Набокова вышел в 1997 году. Главную роль в нем сыграла Доминик Суэйн. С момента премьера картины прошло 25 года. Как сейчас выглядит актриса и чем занимается — в материале "Рамблера".

1/7 Фильм "Лолита" по одноименному роману Набокова вышел в 1997 году.
Фото: Кадр из фильма "Лолита"
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2/7 Главную роль в нем сыграла Доминик Суэйн.
Фото: Кадр из фильма "Лолита"
3/7 Когда начались съемки фильма, в 1995 году, Доминик Суэйн было всего 15 лет. Ее выбрали из 2500 кандидаток.
Фото: Кадр из фильма "Лолита"
4/7 В августе этого года актрисе исполняется 42 года.
Фото: Кадр из фильма "Лолита"/ globallookpress.com
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5/7 Она ведет не очень публичный образ жизни, но продолжает сниматься в кино.
Фото: @itsdominiqueswain
6/7 Фильмы с ее участием не пользуются особой популярностью. Для большинства она — все та же героиня из экранизации набоковского романа.
Фото: @itsdominiqueswain
7/7 Что касается личной жизни, сейчас актриса не замужем, у нее нет детей, но она состоит в отношениях с Джейми Харром.
Фото: @itsdominiqueswain

Когда начались съемки фильма, в 1995 году, Доминик Суэйн было всего 15 лет. Ее выбрали из 2500 кандидаток. Юную Доминик в образе Лолиты высоко оценили критики. После этого фильма актриса обрела популярность, и у нее было много ролей в кино. Не раз она появлялась в провокационных образах. Например, в 21 год Суэйн снялась обнаженной для кампании PETA «Я бы предпочел ходить голым, чем носить мех».

В августе этого года актрисе исполняется 42 года. Она ведет не очень публичный образ жизни, но продолжает сниматься в кино. Фильмы с ее участием не пользуются особой популярностью. В представлении большинства Доминик Суэйн — все та же героиня из экранизации набоковского романа.

Что касается личной жизни, сейчас актриса не замужем, у нее нет детей, но она состоит в отношениях с Джейми Харром, фотографии с которым активно публикует на своей странице в Instagram.

Актеры,Фото,Лолита,Доминик Суэйн,
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