Как сейчас выглядит звезда фильма «Лолита»

Фильм "Лолита" по одноименному роману Набокова вышел в 1997 году. Главную роль в нем сыграла Доминик Суэйн. С момента премьера картины прошло 25 года. Как сейчас выглядит актриса и чем занимается — в материале "Рамблера".

Когда начались съемки фильма, в 1995 году, Доминик Суэйн было всего 15 лет. Ее выбрали из 2500 кандидаток. Юную Доминик в образе Лолиты высоко оценили критики. После этого фильма актриса обрела популярность, и у нее было много ролей в кино. Не раз она появлялась в провокационных образах. Например, в 21 год Суэйн снялась обнаженной для кампании PETA «Я бы предпочел ходить голым, чем носить мех».

В августе этого года актрисе исполняется 42 года. Она ведет не очень публичный образ жизни, но продолжает сниматься в кино. Фильмы с ее участием не пользуются особой популярностью. В представлении большинства Доминик Суэйн — все та же героиня из экранизации набоковского романа.