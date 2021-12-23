Как сейчас выглядит сын Саши Белого из "Бригады"

Невероятный успех сериала “Бригада” способствовал взлету карьеры многих снимавшихся в ней актеров. Но не все долго нежились в лучах славы. А некоторые и вовсе не стали продолжать свой путь на экране. Например, Игорь Виноградов, сыгравший сына главного героя сериала Саши Белого. О том, чем занимается “сын бригадира” сейчас и как теперь выглядит, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из сериала "Бригада" Кадр из сериала "Бригада"

Роль Вани Белова в “Бригаде” для шестилетнего Игоря не была дебютной: в 2001 году мальчик уже появлялся на экране в сериале “Гражданин начальник”. Но узнаваем и популярен Виноградов стал после того, как сыграл сына героя Сергея Безрукова. Что же случилось с наследником Саши Белого после завершения съемок?

Кадр из сериала "Бригада"

Казалось бы, после съемок в столь популярном сериале Игоря ждет успешная карьера в кино, но судьба Виноградова сложилась иначе. Поначалу мальчик продолжил работать в кино и в середине нулевых снялся в нескольких сериалах и фильмах.

Сразу после “Бригады” Игорь сыграл сына Платона в фильме Павла Лунгина “Олигарх”, затем получил эпизодическую роль в картине “Ангел на дорогах”. Далее последовала главная роль в детском фильме «Операция "Эники-Беники"», съемки в фильмах “Будем на ты” и “Чертово колесо”. В последний раз на экранах Виноградов появился в 2010 году в сериале “Любовь и прочие глупости”. На этом карьера юного актера закончилась.

В 2012 году состоялась премьера фильма "Бригада: Наследник", в котором рассказывалась история сына Саши Белого. Но ни Сергей Безруков, ни Игорь Виноградов в картине участия не принимали. Первый отказался от съемок, а второй был слишком молод для образа, который предстояло воплотить на экране. Роль повзрослевшего Ивана Белова исполнил Иван Макаревич.

Со своим экранным папой Сергеем Безруковым Игорь после “Бригады” не поддерживал отношений. Много лет они не виделись, а пересеклись вновь случайно и вновь на съемочной площадке d 2016 году. Сергей Безруков исполнял одну из ролей в фильме Федора Бондарчука “Мифы”, а Игорь Виноградов работал на проекте реквизитором.

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