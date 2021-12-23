Родителей актрисы из «Дюны» обнаружили мертвыми

Отца и мать американской актрисы, известной по фильму «Дюна» 1984 года выпуска, Алисии Уитт нашли мертвыми. Об этом пишет Independent.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Известно, что 87-летний Роберт и 75-летняя Дайан были обнаружены в собственном доме в городе Вустер штата Массачусетс. Ранее артистка попросила своего двоюродного брата, который проживает рядом с ее родителями, проведать их, поскольку долгое время не получала от отца вестей.

В полиции начали проверку по факту произошедшего, однако признаков насильственной смерти обнаружено не было. Вскоре должно быть проведено вскрытие обоих родителей Алисии Уитт.