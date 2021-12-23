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1 час назад

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Мажор"

Скончался актер Вадим Лобанов. Он умер на 82-м году жизни в Санкт-Петербурге.

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Мажор"
Фото: Кадр из фильма «Шторм»Кадр из фильма «Шторм»

Как сообщает StarHit, смерть актера наступила еще 22 декабря.

По предварительным данным причиной смерти могла стать продолжительная болезнь, которая сопровождала его на протяжении нескольких последних лет.

Актер снимался во многих российских фильмах и сериалах. Он сыграл в "Убойной силе", сериалах "Мажор", "Улицы разбитых фонарей", "Мастер и Маргарита", "Агент национальной безопасности" и многих других.

Ранее мы писали, что в США скончалась автор "Интервью с вампиром" Энн Райс.

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