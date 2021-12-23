Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Мажор"

Скончался актер Вадим Лобанов. Он умер на 82-м году жизни в Санкт-Петербурге.

Фото: Кадр из фильма «Шторм» Кадр из фильма «Шторм»

Как сообщает StarHit, смерть актера наступила еще 22 декабря.

По предварительным данным причиной смерти могла стать продолжительная болезнь, которая сопровождала его на протяжении нескольких последних лет.