"Нас били": что Том Харди делал в Якутии в минус 50

В 2012 году голливудский актер Том Харди приезжал в Россию. И не в Москву на премьеру какого-нибудь фильма со своим участием, а в Якутию. Что звезда фильмов "Легенда" и "Веном" делала в Сибири — в материале "Рамблера".

Фото: Yakutsk City/Facebook Yakutsk City/Facebook

По словам самого актера, он любит Россию и всегда мечтал побывать в Сибири. Более того, Том Харди делал генетический тест, который показал, что он на 22 процента сибиряк. С бородой, в пуховике и на фоне сугробов он, в принципе, походит за местного.

Driven to Extremes

Актер приезжал в село Оймяконе со съемочной командой Discovery. Они снимали передачу "Путешествие в экстрим". Оймякон считается одним из самых суровых в мире для жизни. Его называют одним из "Полюсов холода". Рекордная температура в этом регионе достигала минус 78 градусов. Но голливудской звезде повезло: во время их поездки было около минус 50 градусов, и он вместе с местными даже купался в проруби.

Yakutsk City/Facebook

"Да, я был на Оймяконе, это самый холодный клочок земли, что мне приходилось видеть. Я всегда мечтал побывать в Сибири. Вот смотрите, амулет на шею мне подарила женщина-шаман. С тех пор я его не снимаю. Вообще, там все люди такие гостеприимные, мы не могли им отказать, плавали в проруби на морозе, потом пришлось идти в сауну, нас били эвкалиптовыми вениками, было круто", — рассказывал Том Харди в интервью Первому каналу.

Кроме того, актер сходил в местных кинотеатр "Лена" и посмотрел фильм со своим участием "Значит, война". До сих пор в кинотеатре есть персональное кресло Тома Харди.

Driven to Extremes