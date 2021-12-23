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31 минуту назад

Салтыкова раскрыла гонорар за съемки в фильме "Брат-2"

Артистка Ирина Салтыкова озвучила сумму своего гонорара за съемки в фильме "Брат-2". Этим она поделилась в шоу "Алена, блин!".

Салтыкова раскрыла гонорар за съемки в фильме "Брат-2"
Фото: Кадр из фильма "Брат-2"Кадр из фильма "Брат-2"

"Мне трудно понять, что я вошла в историю с фильмом "Брат-2". Но мозгами я понимаю, что это так. Я попросила немалый гонорар у режиссера. Три тысячи долларов был у меня съемочный день",

— призналась певица.

Салтыкова также отметила, что всего было шесть съемочных дней и никому из актеров так не платили, в том числе Бодрову.

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Актеры,Ирина Салтыкова,
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