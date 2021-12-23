Актеры Янковский и Пожарская тайно поженились

Российский актер театра и кино Иван Янковский и артистка Диана Пожарская тайно поженились. Об этом пишет издание Super со ссылкой на звездную пару.

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Впервые на публике актеры появились с обручальными кольцами на премьере картины "Чемпион мира", где Янковский и Пожарская сыграли влюбленную пару. В разговоре с журналистами Super Иван заявил, что они уже давно женаты.

Напомним, что в июне 2021 года Янковский и Пожарская стали родителями. Артист поделился совместным фото из роддома со своей возлюбленной, актрисой Дианой Пожарской и новорожденным сыном.