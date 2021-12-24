Как Игорь Скляр разрушил семью Андрея Краско

Пик популярности актера Игоря Скляра пришелся на 1980-е годы. Он был звездой кино первой величины, а затем заявил о себе еще и как эстрадный певец: песня “Комарово”, которую он исполнил в фильме “Начни сначала”, стала его визитной карточкой. Он слыл покорителем женских сердец, поклонницы забрасывали его письмами, а сам Игорь переживал в личной жизни непростой период: женщина встала между ним и его лучшим другом Андреем Краско. В результате друзья стали врагами. О том, как это произошло, читайте в материале “Рамблера”.

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Скляр и Краско познакомились в ЛГИТМИКе, учились на одном курсе. Еще во время учебы они крепко сдружились и проводили вместе очень много времени. С ними же всегда была и Наталья Акимова, их однокурсница и жена Краско.

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Их дружба была настолько крепкой, что никто даже не мог бы и подумать, что в один момент может рухнуть. И виной тому, как это часто бывает, стали чувства. Скляр, часто находившийся в обществе супруги Краско, однажды осознал, что испытывает к Наталье вовсе не дружеские чувства. Он очень переживал, что увлекся женой лучшего друга, но поделать ничего не мог. Тем более, что Наталья ответила ему взаимностью.

Кадр из фильма "Мы из джаза"

Ситуация была очень непростой, причиняющей боль всем участникам этого любовного треугольника. В итоге решающий шаг сделала Наталья: она нашла в себе силы оставить мужа и развестись. Андрей Краско переживал очень сильно: его предали сразу и любимая женщина, и лучший друг.

Скляр же очень долго чувствовал себя виноватым, предав друга, но чувства оказались сильнее. С Натальей у актера, к счастью, сложилось все хорошо. Она стала первой и единственной женой Скляра. Более десяти лет они прожили вместе без штампа в паспорте, не считая важным официально регистрировать отношения. Расписались они лишь за несколько месяцев до рождения сына.

Вместе они прошли через многое: Наталья была рядом и во время, когда карьера Скляра только набирала обороты, и в годы его славы, и в моменты неудач и творческой невостребованности. Отношения не были простыми: актера не один раз уличали в неверности, но уходить из семьи он не собирался. Наталья сумела найти в себе силы и простить мужа. Брак не раз оказывался под угрозой и из-за пристрастия Скляра к алкоголю. Гастроли и съемки часто заканчивались бурными посиделками, в которых актер принимал участие. Такой образ жизни сказался на здоровье: у артиста случился инфаркт. Это заставило Скляра пересмотреть свои взгляды на жизнь и остепениться.

Кадр из фильма "Своя земля"

Сейчас актер много времени старается проводить с семьей, заявляя, что она для него на первом месте. Скляр продолжает сниматься в кино, тщательно выбирая подходящие роли.

Справка:

Игорь Скляр — актер, певец, Народный артист РФ. Родился 18 декабря 1957 года в семье инженеров. Об актерской карьере сначала не задумывался, в сфере интересов юного Игоря на первом месте были спорт и музыка. На съемочную площадку впервые попал волей случая и уже после этого загорелся мечтой стать актером.