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2 часа назад

Павел Деревянко остался без работы

Российский актер Павел Деревянко заявил, что ушел из своего единственного спектакля в театре имени Моссовета, где он исполнял главную роль. Об этом сообщает Starhit.

Павел Деревянко остался без работы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актер рассказал, что больше не будет играть в постановке "Великолепный рогоносец", поскольку она более не входит в репертуар театра.

"Я просто устал от этой роли, "Рогоносец" — невероятно энергозатратный спектакль, поэтому больше мы играть его не будем",

— объяснил Деревянко, добавив, что пока не собирается уходить из труппы театра.

В театре имени Моссовета актер служил около 15 лет. Помимо "Великолепного рогоносца" Деревянко участвовал в показах чеховских пьес в постановке режиссера Андрея Кончаловского. Однако и эти спектакли с ноября 2021 года находятся на паузе без указания причин.

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Актеры,Павел Деревянко,Андрей Михалков-Кончаловский,Театра им. Моссовета,
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