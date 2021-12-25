Как сейчас выглядит пионерка Маша Старцева

Инга Ильм быть актрисой не планировала, мечтала стать биологом. Но роль Маши Старцевой в фильме “Приключения Петрова и Васечкина” поменяла ее планы. Инга, которая была одной из самых популярных девочек-актрис 1980-х годов, поступила в Школу-студию МХАТ с первой попытки. Казалось, ее ждет блестящая карьера, но у судьбы были на Ильм свои планы. Что случилось с актрисой после успеха и как она живет сейчас, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Каникулы Петрова и Васечкина" Кадр из фильма "Каникулы Петрова и Васечкина"

Еще когда Инга училась в институте, ее приглашали в свои проекты многие режиссеры, хотя сама Ильм отмечала, что быстро поняла, что актерская профессия это не мечта ее жизни. Однако, несмотря на то, что особых успехов девушка не показывала, она сыграла главные роли в фильмах “Ты есть…”, “Бег по солнечной стороне” и “Глаза”. Также на ее счету довольно много работ в качестве актрисы второго плана. Одна из них, роль в фильме “Лестница света”, которую совместно снимали Россия и Ирландия, сыграла определяющую роль в судьбе Инги.

Кадр из фильма "Приключения Петрова и Васечкина"

Режиссер Джерард Майкл Маккарти серьезно увлекся актрисой и после окончания съемок сделал ей предложение. Ильм вышла за него замуж, родила сына. Увы, брак не был продолжительным и через некоторое время распался.

Инга продолжала сниматься в кино, с 1995 по 2001 год выходила на сцену Московского театра им. Пушкина, жизнь текла своим чередом. Ильм решила сменить сферу деятельности и попробовать себя в роли телеведущей. Она читала новости на одном из каналов, а также вела театральную программу “Не верю” и передачу для молодежи “Открытый проект”.

“Роман” с телевидением складывался прекрасно, Инга вполне могла сделать успешную карьеру на ТВ. Но в одночасье потеряла работу. Инге предложили принять участие в откровенной фотосессии для известного издания. Не увидев в этом ничего предосудительного и решив немного похулиганить, Ильм предложение приняла. Она не могла даже предположить, что это решение будет стоить ей карьеры.

Когда номер журнала появился на прилавках, разразился настоящий скандал. Ингу осуждали, заявляя, что из главной отличницы страны, правильной пионерки Маши Старцевой она превратилась в звезду откровенных журналов. Руководству телеканала, где работала Ильм, эти разговоры совсем не понравились. Ингу уволили.

Но Ильм по-прежнему периодически снималась в кино. Свою последнюю роль она сыграла в фильме “Чай, кофе, потанцуем” в 2003 году, а потом исчезла с экранов. Инга решила кардинально поменять жизнь и сменить сферу деятельности. В 2008 году Ильм поступила на исторический факультет МГУ, начала изучать историю искусств и с головой погрузилась в науку.

@ingailm

Инга Ильм выпустила две книги, написала несколько статей об архитектуре, она второй раз замужем, периодически общается со своими подписчиками в социальных сетях. И хотя говорит, что с теплотой вспоминает роль Маши Старцевой, которая сделала ее известной и благодаря которой ее до сих пор узнают на улице, возвращаться в кино она не собирается.

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