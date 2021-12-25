Как живет самый закрытый актер фильма "Брат-2"

Кирилл Пирогов дебютировал в кино в фильме Георгия Данелии “Орел и решка”. За эту работу артист был награжден призом жюри Гатчинского кинофестиваля. Но настоящая популярность пришла после съемок в фильме “Брат-2”, где он исполнил роль Ильи Сетевого.

Кирилл смог реализовать себя и как композитор, он написал музыку для нескольких фильмов: “Питер FM”, “Раскоп”, “Откровения”. В 2005 году получил звание заслуженный артист РФ. Служит в театре “Мастерская Петра Фоменко”.

О личной жизни актера известно немного, он не любит давать интервью, делиться подробностями своей жизни, он не ходит на светские тусовки и не имеет соцсетей. Кирилл не женат и у него нет детей. Известно, что он состоит в отношениях с актрисой Галиной Тюниной, которая как и Кирилл работает в театре “Мастерская Петра Фоменко”. Сам актер эти отношения никак не комментирует.