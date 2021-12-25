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3 часа назад

Брыльска объяснила, почему не смотрит "Иронию судьбы"

Барбара Брыльска рассказала, что сиквел "Иронии судьбы" вызывает у нее гораздо меньше теплых чувств, чем оригинальный фильм. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Непонятно, почему российский зритель считает «Иронию» главным фильмом для меня",

– призналась актриса.

Также Брыльская добавила, что роль Нади является лишь одной из граней ее характера. И отметила, что пересматривать ленту она не собирается, чтобы не напоминать себе об актерских ошибках.

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Актеры,Видео,Барбара Брыльска,
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