Брыльска объяснила, почему не смотрит "Иронию судьбы"

Барбара Брыльска рассказала, что сиквел "Иронии судьбы" вызывает у нее гораздо меньше теплых чувств, чем оригинальный фильм. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Также Брыльская добавила, что роль Нади является лишь одной из граней ее характера. И отметила, что пересматривать ленту она не собирается, чтобы не напоминать себе об актерских ошибках.