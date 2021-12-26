Куда пропал Кевин Спейси? Поклонники переживают за актера

Звезда сериала «Карточный домик» Кевин Спейси не изменял своим традициями уже много лет — каждый год он записывал рождественское послание для своих поклонников. И впервые за несколько лет Кевин буквально исчез из социальных сетей.
Поклонник заподозрили что-то неладное. Вчера в американском Twitter вопрос о пропаже Кевина Спейси даже попал в тренды социальной сети.
«Нет послания от Кевина Спейси в канун Рождества… Это действительно вообще Рождество?»,
— пишет один из пользователей.
«Мои дети рыдают. Неужели, в этом году мы не увидим послание от Кевина Спейси??? Он сломал Рождество».
Возможно, это связано со скандалом, который не утихал вокруг Кевина Спейси уже больше двух лет. В прошлом месяце актер проиграл суд компании MRC. Его обвиняют в домогательствах коллег по сериалу.