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1 час назад

Куда пропал Кевин Спейси? Поклонники переживают за актера

Звезда сериала «Карточный домик» Кевин Спейси не изменял своим традициями уже много лет — каждый год он записывал рождественское послание для своих поклонников. И впервые за несколько лет Кевин буквально исчез из социальных сетей.

Куда пропал Кевин Спейси? Поклонники переживают за актера
Фото: PeopletalkPeopletalk

Поклонник заподозрили что-то неладное. Вчера в американском Twitter вопрос о пропаже Кевина Спейси даже попал в тренды социальной сети.

«Нет послания от Кевина Спейси в канун Рождества… Это действительно вообще Рождество?»,

— пишет один из пользователей.

«Мои дети рыдают. Неужели, в этом году мы не увидим послание от Кевина Спейси??? Он сломал Рождество».

Возможно, это связано со скандалом, который не утихал вокруг Кевина Спейси уже больше двух лет. В прошлом месяце актер проиграл суд компании MRC. Его обвиняют в домогательствах коллег по сериалу.

Актеры,Карточный домик,Кевин Спейси,
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