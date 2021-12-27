Как постарела самая сексуальная актриса из «Отчаянных домохозяек»

Сериал «Отчаянные домохозяйки» вышел на экраны больше 15 лет назад: истории четырех женщин, которые отчаянно борются за собственное счастье в американском пригороде, моментально покорили миллионы зрителей по всему миру. Актрисы, сыгравшие в шоу, стали настоящими звездами и примером для подражания, и зрители до сих пор следят за их социальными сетями. «Рамблер» решил узнать, как сейчас выглядит самая сексуальная «отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория (экранная Габи Солис).
Карьера актрисы сложилась, пожалуй, удачнее большинства коллег. Она до сих пор в обойме, продолжает сниматься в кино, рекламных кампаниях и принимает участие в популярных телешоу. Так, Лонгорию можно увидеть в таких проектах, как «Крутые времена», «Охранник», «Невеста с того света», «Фронтера», «Любой день», «За бортом» и других.
В 2016-м она вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, владельца крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке Televisa, а в 2018-м родила ему сына Сантьяго. С тех пор звезда много времени проводит с семьей и активно делится фотографиями в Instagram (на аккаунт Евы сейчас подписано больше 8,3 миллиона пользователей).
Правда, и в жизни Лонгории были скандалы. Так, видео из домашнего архива Евы и ее бывшего мужа, баскетболиста Тони Паркера, разместили на платных сервисах и потом уничтожили. Но актриса все равно до последнего утверждала, что на записи была не она.