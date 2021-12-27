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4 часа назад

Как постарела самая сексуальная актриса из «Отчаянных домохозяек»

Сериал «Отчаянные домохозяйки» вышел на экраны больше 15 лет назад: истории четырех женщин, которые отчаянно борются за собственное счастье в американском пригороде, моментально покорили миллионы зрителей по всему миру. Актрисы, сыгравшие в шоу, стали настоящими звездами и примером для подражания, и зрители до сих пор следят за их социальными сетями. «Рамблер» решил узнать, как сейчас выглядит самая сексуальная «отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория (экранная Габи Солис).

1/7 Сериал «Отчаянные домохозяйки» с Евой Лонгорией в одной из главных ролей вышел на экраны больше 15 лет назад и моментально покорил миллионы зрителей по всему миру.
Фото: @evalongoria
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2/7 Карьера актрисы после «Отчаянных домохозяек» сложилась, пожалуй, удачнее большинства коллег. Она до сих пор в обойме, продолжает сниматься в кино, рекламных кампаниях и принимает участие в популярных телешоу.
Фото: @evalongoria
3/7 Лонгорию можно увидеть в таких проектах, как «Крутые времена», «Охранник», «Невеста с того света», «Фронтера», «Любой день», «За бортом» и других.
Фото: @evalongoria
4/7 Звезда также активно ведет Instagram, где делится фотографиями, которые приводят ее подписчиков и фанатов в восторг (на аккаунт Евы сейчас подписано больше 8,3 миллиона пользователей).
Фото: @evalongoria
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5/7 В 2016-м она вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, владельца крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке Televisa, а в 2018-м родила ему сына Сантьяго.
Фото: @evalongoria
6/7 С тех пор звезда много времени проводит с семьей, рассказывает об изнанке материнства, а также делится секретными диетами и упражнениями на все группы мышц.
Фото: @evalongoria
7/7 Правда, и в жизни Лонгории были скандалы. Так, видео из домашнего архива Евы и ее бывшего мужа, баскетболиста Тони Паркера, разместили на платных сервисах и потом уничтожили.
Фото: @evalongoria

Карьера актрисы сложилась, пожалуй, удачнее большинства коллег. Она до сих пор в обойме, продолжает сниматься в кино, рекламных кампаниях и принимает участие в популярных телешоу. Так, Лонгорию можно увидеть в таких проектах, как «Крутые времена», «Охранник», «Невеста с того света», «Фронтера», «Любой день», «За бортом» и других.

В 2016-м она вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, владельца крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке Televisa, а в 2018-м родила ему сына Сантьяго. С тех пор звезда много времени проводит с семьей и активно делится фотографиями в Instagram (на аккаунт Евы сейчас подписано больше 8,3 миллиона пользователей).

Правда, и в жизни Лонгории были скандалы. Так, видео из домашнего архива Евы и ее бывшего мужа, баскетболиста Тони Паркера, разместили на платных сервисах и потом уничтожили. Но актриса все равно до последнего утверждала, что на записи была не она.

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