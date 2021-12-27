Как постарела самая сексуальная актриса из «Отчаянных домохозяек»

Сериал «Отчаянные домохозяйки» вышел на экраны больше 15 лет назад: истории четырех женщин, которые отчаянно борются за собственное счастье в американском пригороде, моментально покорили миллионы зрителей по всему миру. Актрисы, сыгравшие в шоу, стали настоящими звездами и примером для подражания, и зрители до сих пор следят за их социальными сетями. «Рамблер» решил узнать, как сейчас выглядит самая сексуальная «отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория (экранная Габи Солис).

1/7 Сериал «Отчаянные домохозяйки» с Евой Лонгорией в одной из главных ролей вышел на экраны больше 15 лет назад и моментально покорил миллионы зрителей по всему миру. Фото: @evalongoria Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Карьера актрисы после «Отчаянных домохозяек» сложилась, пожалуй, удачнее большинства коллег. Она до сих пор в обойме, продолжает сниматься в кино, рекламных кампаниях и принимает участие в популярных телешоу. Фото: @evalongoria 3/7 Лонгорию можно увидеть в таких проектах, как «Крутые времена», «Охранник», «Невеста с того света», «Фронтера», «Любой день», «За бортом» и других. Фото: @evalongoria 4/7 Звезда также активно ведет Instagram, где делится фотографиями, которые приводят ее подписчиков и фанатов в восторг (на аккаунт Евы сейчас подписано больше 8,3 миллиона пользователей). Фото: @evalongoria Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 В 2016-м она вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, владельца крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке Televisa, а в 2018-м родила ему сына Сантьяго. Фото: @evalongoria 6/7 С тех пор звезда много времени проводит с семьей, рассказывает об изнанке материнства, а также делится секретными диетами и упражнениями на все группы мышц. Фото: @evalongoria 7/7 Правда, и в жизни Лонгории были скандалы. Так, видео из домашнего архива Евы и ее бывшего мужа, баскетболиста Тони Паркера, разместили на платных сервисах и потом уничтожили. Фото: @evalongoria

Карьера актрисы сложилась, пожалуй, удачнее большинства коллег. Она до сих пор в обойме, продолжает сниматься в кино, рекламных кампаниях и принимает участие в популярных телешоу. Так, Лонгорию можно увидеть в таких проектах, как «Крутые времена», «Охранник», «Невеста с того света», «Фронтера», «Любой день», «За бортом» и других.

В 2016-м она вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, владельца крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке Televisa, а в 2018-м родила ему сына Сантьяго. С тех пор звезда много времени проводит с семьей и активно делится фотографиями в Instagram (на аккаунт Евы сейчас подписано больше 8,3 миллиона пользователей).