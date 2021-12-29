Как изменились актрисы из любимых советских фильмов

В преддверии зимних праздников вспоминаем, как изменились любимые актрисы из культовых советских фильмов, без которых невозможен ни один Новый год.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или с Легким паром!» Кадр из фильма «Ирония судьбы, или с Легким паром!»

«Ирония судьбы, или с Легким паром!»

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Нельзя не начать эту подборку с классического фильма для новогодних застолий — комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Актрисы Барбара Брыльска и Ольга Науменко, снявшиеся в этом фильме, мгновенно стали популярными, а их героини — любимыми для многих зрителей.

На роль Нади рассматривали множество актрис и певиц, уже известных советскому зрителю, однако режиссер Эльдар Рязанов, помня полячку Барбару Брыльску по мелодраме «Анатомия любви», нашел ее номер телефона и лично пригласил на пробы. Даже акцент актрисы не стал препятствием для съемок, а упорная работы Брыльски, учившей тексты всех героев наизусть, дала ей возможность получить государственную премию.

Однако не все оценили труд Барбары — коллега по фильму, актриса Валентина Талызина, озвучившая Надю и сама рассчитывающая на эту роль, считала награду иностранной артистки незаслуженной. После «Иронии судьбы» Брыльска продолжила сниматься, хотя и все реже в главных ролях, а в 2007 году согласилась на участие в продолжении культового новогоднего фильма, снятого Тимуром Бекмамбетовым. Сейчас Барбара ведет довольно замкнутый образ жизни, совсем не снимается, живет в Польше и занимается любимыми внуками.

Актриса Ольга Науменко, сыгравшая возлюбленную Жени Лукашина Галю, начинала карьеру с театра имени Гоголя, в котором продолжает служить до сих пор. Прежде чем попасть в «Иронию судьбы», она успела сняться в разных проектах, однако только с любимым новогодним фильмом к актрисе пришла известность. Сначала на роль невесты Лукашина рассматривали Наталью Гвоздикову, но она, по словам самой актрисы, не была знакома с командой Рязанова и поэтому не прошла.

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А Ольга Науменко пробовалась вместе с Олегом Далем, претендовавшим на роль Лукашина. И хотя Галя — героиня со стервозным характером, Рязанов напомнил Науменко: фильм снимается про хороших людей, так что все герои, включая Галю, — положительные. После «Иронии судьбы» Ольга продолжила сниматься в разных фильмах и сериалах, один из последних — мелодрама «Врачебная ошибка».

«Морозко»

Фильм «Морозко», снятый по мотивам сказки режиссером Александром Роу, вышел в 1964 году и вот уже 57 лет остается обязательным к просмотру в новогодние праздники. А актрисы, исполнившие роли Настеньки и Марфы, после премьеры открыли себе путь в большое кино.

Наталья Седых снялась в роли Настеньки, когда ей было всего 15 лет, но режиссер настоял на ее кандидатуре несмотря на протесты челнов художественного совета. По их мнению, Седых была слишком юная, худая, с высоким, но очень тихим голосом и вообще не актриса, но Роу было не переубедить.

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Параллельно со съемками в «Морозко» Наталья постоянно училась, засиживаясь за учебниками, — нельзя было бросать Московское хореографическое училище, где Седых обучалась балету. Впоследствии именно сцене Большого театра она посвятила 20 лет своей жизни. Сейчас Седых ведет уединенный образ в жизни — живет в Москве, не посещает публичные мероприятия и наслаждается, по ее словам, неторопливой жизнью.

Инна Чурикова, сыгравшая в «Морозко» Марфу, в какой-то момент думала, что не выйдет замуж после своей роли — ей совершенно не понравился грим, сделавший из нее настоящую дурнушку. Чуриковой было 20 лет, и она училась в Щепкинском училище, когда однажды ассистентка режиссера поймала актрису в коридоре и позвала на пробы.

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Сам Александр Роу видел в роли Марфы Тамару Носову, но Чурикова на кастинге так «решительно» грызла орехи, совершенно не щадя зубов, что режиссер остановился на ее кандидатуре. После выхода фильма на экран Чурикова думала в какой-то момент уйти из кино — успех «Морозко» оказался для нее серьезным испытанием. После долгих проб в театральные труппы Чурикова попала в «Ленком», в котором служит до сих. Также актриса продолжает сниматься в кино, не собираясь уходить с экранов — этим летом Чурикова побывала на Международном кинофестивале в Локарно, где был представлен фильм «Иван Денисович» с ее участием.

«Иван Васильевич меняет профессию»

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» вышел в 1973 году и стал лидером советского кинопроката — картину посмотрели более 60 миллионов человек. Даже спустя почти полвека эта фантастическая комедия о путешествии во времени остается одной из самых любимых для просмотра в новогодние праздники, а судьба актрис Натальи Селезневой и Нины Масловой, сыгравших в фильме, до сих пор волнует преданных зрителей.

Актриса Наталья Селезнева претендовала на роль Зины, жены Шурика, вместе с еще двумя актрисами, тоже Натальями: Гвоздиковой и Гундаревой. Художественный совет боялся, что за Селезневой уже закрепился образ «хорошей девочки», созданный еще во времена съемок «Операции "Ы"», но режиссер фильма Леонид Гайдай настоял на ее кандидатуре, а Гундаревой предложил пробоваться на роль царицы Марфы.

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Селезнева, ставшая впоследствии первым советским секс-символом, получила один из самых высоких гонораров за съемки — 362 рубля (около 120 тысяч по нынешнему курсу). Однако у славы актрисы после выхода фильма была и обратная сторона — Селезнева казалась режиссерам артисткой одной роли. Тем не менее вплоть до 2014 года Наталья постоянно снималась в кино и сериалах и блистала на сцене Театра Сатиры. Последними проектами актрисы были фильмы «Страна хороших деточек» и «Новогоднее дежурство», снятые к Новому году. В 2020 году Селезнева овдовела.

Роль царицы Марфы Васильевны предлагали Наталье Гундаревой, однако досталась она рижской актрисе Нине Масловой, известной по роли в многосерийном фильме «Большая перемена». Ее игру художественный совет посчитал «более выразительной». Хотя роль жены Ивана Грозного была эпизодической, ее слова «Марфа Васильевна я» стали крылатым выражением, навсегда увековечив образ Масловой в памяти зрителей.

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Изначально Нина Маслова снималась в основном во второстепенных ролях — единственный фильм в ее карьере, в котором ей досталась ключевая роль, — «Улыбнись, ровесник!». Следующие фильмы не повторили успеха «Ивана Васильевича», а в годы перестройки в карьере Нины началась затяжная пауза в профессии, которую актриса заполняла алкоголем. От зависимости Маслова спаслась, по ее словам, верой.

«Чародеи»

Строчки песни «И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль» помнит с детства каждый, кто смотрел «Чародеев» хотя бы раз. Ни один Новый год не обходится без вольной экранизации повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», а чародейку Аленушку и директора «НУИНУ» Киру Шемаханскую помнят и любят до сих пор.

Александра Яковлева не сразу и, более того, практически случайно получила роль Аленушки. На эту героиню имели свои виды многие именитые советские актрисы, среди которых были Ирина Алферова, Ирина Муравьева, Людмила Удовиченко. Но ни одна из них не было убедительна в роли ведьмы-карьеристки. А вот Александру Яковлеву, известную своим тяжелым характером, режиссер утвердил сразу. Актриса прекрасно справилась с ролью и поладила с экранным возлюбленным Александром Абдуловым.

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После «Чародеев» Яковлева часто снималась в главных ролях — особым успехом был отмечен фильм «Человек с бульвара Капуцинов» с Андреем Мироновым, но в 1993 году актриса внезапно завершает актерскую карьеру. Большой и единственный come back случился в 2016 году, когда Яковлева снялась в ремейке «Экипажа», с которого когда-то начинала свою карьеру. В 2019 году стало известно, что на протяжении последних двух лет актриса борется с онкологией.

Роль директора научного института Киру Шемаханскую хотели сыграть многие актрисы, включая Алису Фрейндлих, Наталью Гундареву и Маргариту Терехову. Однако режиссер понял, что лучшей Шемаханской, чем Екатерина Васильева, ему не найти.

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Дуэт ревнивой колдуньи и неуклюжего чародея Валерия Золотухина получился ярким и запоминающимся. После «Чародеев» в карьере Васильевой случилось «Обыкновенное чудо», которое считается лучшим фильмом в карьере актрисы.

Однако в 1993 году стало известно, что Екатерина, с юности желавшая уйти в монастырь, завершила актерскую карьеру и ушла служить в храм Софии Премудрости Божией. Спустя 4 года Васильева вернулась в кино и театр, участвуя в проектах только с благословения батюшки. В этом году состоялась премьера сериала «Петербургский роман», ставшего последнем в творческой карьере актрисы — в августе Яковлева приняла постриг и окончательно покинула мир шоу-бизнеса.

«Обыкновенное чудо»

Когда в 1978 году режиссеру Марку Захарову предложили снять фильм-сказку по пьесе Евгения Шварца, он не оценил эту идею — режиссеру не понравилась пьеса и не хотелось снимать для телевидения. Однако, превратив сказку в мюзикл с волшебной историей и знаменитыми актерами в придачу, Захаров сумел найти ключ к истории.

Принцессу Захаров искал долго — на пробы приходили Вера Глаголева, Марина Яковлева, Евгения Глушенко и другие, но утверждена была Евгения Симонова. Актриса блестяще справилась с ролью Принцессы, правда, этим надолго закрепила за собой амплуа лирической героини, что мешало ей развиваться в разных ролях.

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В 90-е Симонова почти не снималась, но продолжала играть в театре. Вернулась актриса в кино в начале 2000-х, снявшись в мини-сериале своего мужа «Дети Арбата». Одним из последних ярких проектов Симоновой является роль учительницы-маньячки в сериале «Метод».

В этом году актриса призналась, что борется с раком легких, продолжая сниматься и играть в театре. Ее недавние премьеры в кино — «Медиатор» и «Медиум».

Ирина Купченко сыграла в «Обыкновенном чуде» Хозяйку, жену Волшебника. Особенно запоминающийся фрагмент из фильма с актрисой — в дуэте с Андреем Мироновым, поющим песенку про бабочку и воробушка.

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Режиссер Марк Захаров про выбор Купченко на роль говорил, что Волшебнику нужна волшебница под стать, которую он любит и ради который сочиняет истории. Именно такой героиней стала Ирина, создавшая реалистичный образ в сказочной картине. Для актрисы это была уже не первая работа вместе с Янковским — более того, им даже приписывали роман. После «Обыкновенного чуда» Купченко продолжила сниматься в кино и играть в театре.

Когда в январе этого года Ирина Купченко и ее любимый муж Василий Лановой заболели коронавирусом, актриса была госпитализирована вместе с мужем, чтобы ухаживать за ним. Однако спасти тяжело болевшего актера не удалось. Купченко нашла утешение в работе — актриса снялась в короткометражной драме «Телеграмма» по мотивам рассказа Константина Паустовского.