Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
3 часа назад

Как бы выглядели герои из «Бригады» в современности

Сериал "Бригада" стал настоящим олицетворением эпохи 90-х. Он вышел в 2002 году и рассказывает историю четырех друзей, которые объединились в преступную группировку. В те времена главные герои стали эталонами мужества и дружбы, многие девушки были влюблены в них. Как признавались зрительницы, их привлекал не только образ "плохих парней", но и внешность, ведь там снялись молодые актеры, которые позднее получили признание.

1/8 
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/8 Саша Белый (Сергей Безруков).
Фото: FaceApp
3/8 Ольга Белова (Екатерина Гусева).
Фото: FaceApp
4/8 Космос (Дмитрий Дюжев).
Фото: FaceApp
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/8 Фил (Владимир Вдовиченков).
Фото: FaceApp
6/8 Пчела (Павел Майков).
Фото: FaceApp
7/8 Шмидт (Дмитрий Гуменецкий).
Фото: FaceApp
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/8 Володя-Опер (Андрей Панин).
Фото: FaceApp

"Рамблер" решил посмотреть на то, как бы герои из "Бригады" выглядели, если бы продюсеры следовали современным стандартам красоты и подбирали героев под запросы нынешних девушек.

Актеры,Фото,Плохие парни,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители