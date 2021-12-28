Как бы выглядели герои из «Бригады» в современности

Сериал "Бригада" стал настоящим олицетворением эпохи 90-х. Он вышел в 2002 году и рассказывает историю четырех друзей, которые объединились в преступную группировку. В те времена главные герои стали эталонами мужества и дружбы, многие девушки были влюблены в них. Как признавались зрительницы, их привлекал не только образ "плохих парней", но и внешность, ведь там снялись молодые актеры, которые позднее получили признание.