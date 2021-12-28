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2 часа назад

Как сейчас выглядит главная актриса из "Аватара"

Одной из главных ролей в своей карьере Зои Салдана считает персонажа Нейтири в фильме "Аватар". Первая часть картины, которая уже вошла в историю как рекордная, вышла в 2009 году. В 2022 году ожидается продолжение легендарной ленты Джеймса Кэмерона. В материале "Рамблера" — то, как актриса выглядит сейчас, и чем она занимается.

1/8 Одной из главных ролей в своей карьере Зои Салдана считает персонажа Нейтири в фильме "Аватар".
Фото: Кадр из фильма "Аватар"
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2/8 Первая часть картины, которая уже вошла в историю как рекордная, вышла в 2009 году. В 2022 году ожидается продолжение легендарной ленты Джеймса Кэмерона.
Фото: Weta Digital
3/8 Еще в юности актриса выступала в Нью-Йоркском Молодежном театре. Там ее заметили агенты и пригласили на кастинги. В 2000 году, когда ей было 22 года, она впервые появилась на большом экране в картине "Авансцена".
Фото: globallookpress.com
4/8 С тех пор продюсеры часто присылали ей предложения о съемках. Она снялась во многих известных фильмах: "Перекрестки", "Барабанная дробь", "Пираты Карибского моря", "Терминал".
Фото: globallookpress.com
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5/8 В 2009 году ее пригласили на главную женскую роль в фильме "Аватар".
Фото: @zoesaldana
6/8 Несмотря на то, что девушка была загримирована с помощью графики, критики отметили ее потрясающую актерскую игру.
Фото: @zoesaldana
7/8 Еще одной запоминающейся ролью Салдана запомнилась фанатам "Мстителей". Она сыграла Гамору в серии картин "Стражи галактики" и участвовала в нескольких картинах о супергероях "Мстителях".
Фото: Кадр из фильма "Стражи галактики"
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8/8 Также ходят слухи о том, что актриса подписала контракт на съемки третьей части "Аватара", премьера которого запланирована на 2022 год.
Фото: @zoesaldana

Еще в юности актриса выступала в Нью-Йоркском Молодежном театре. Там ее заметили агенты и пригласили на кастинги. В 2000 году, когда ей было 22 года, она впервые появилась на большом экране в картине "Авансцена".

С тех пор продюсеры часто присылали ей предложения о съемках. Она снялась во многих известных фильмах: "Перекрестки", "Барабанная дробь", "Пираты Карибского моря", "Терминал". В 2009 году ее пригласили на главную женскую роль в фильме "Аватар". Несмотря на то, что девушка была загримирована с помощью графики, критики отметили ее потрясающую актерскую игру.

Еще одной запоминающейся ролью Салдана запомнилась фанатам "Мстителей". Она сыграла Гамору в серии картин "Стражи галактики" и участвовала в нескольких картинах о супергероях "Мстителях". Также ходят слухи о том, что актриса подписала контракт на съемки третьей части "Аватара", премьера которого запланирована на 2022 год.

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