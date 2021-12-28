Как сейчас выглядит главная актриса из "Аватара"

Одной из главных ролей в своей карьере Зои Салдана считает персонажа Нейтири в фильме "Аватар". Первая часть картины, которая уже вошла в историю как рекордная, вышла в 2009 году. В 2022 году ожидается продолжение легендарной ленты Джеймса Кэмерона. В материале "Рамблера" — то, как актриса выглядит сейчас, и чем она занимается.

Еще в юности актриса выступала в Нью-Йоркском Молодежном театре. Там ее заметили агенты и пригласили на кастинги. В 2000 году, когда ей было 22 года, она впервые появилась на большом экране в картине "Авансцена".

С тех пор продюсеры часто присылали ей предложения о съемках. Она снялась во многих известных фильмах: "Перекрестки", "Барабанная дробь", "Пираты Карибского моря", "Терминал". В 2009 году ее пригласили на главную женскую роль в фильме "Аватар". Несмотря на то, что девушка была загримирована с помощью графики, критики отметили ее потрясающую актерскую игру.