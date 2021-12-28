Валюшкина вспомнила, как ее предпочли дочери Захарова

Актриса Елена Валюшкина рассказала, как ее предпочли дочери Марка Захарова Александре в картине "Формула любви". Этим она поделилась в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".
По словам Валюшкиной, художественный совет выбрал именно ее:
"Теперь-то я понимаю, что кроме меня никто бы так не сыграл в картине Марка Захарова "Формула любви". Марк Анатольевич хотел, чтобы сыграла в фильме именно его дочь Саша. Но судьба распорядилась так".
Актриса отметила, что Захаров нормально к ней относился, хотя она и "подвинула" его дочь.
"Он меня очень любил. Прекрасно понимал, что я хорошая актриса. Я не робела на съемках. Считала, что абсолютно по праву достойна этой роли",
— призналась Валюшкина.
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