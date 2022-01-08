От примерного семьянина до ловеласа: яркие романы Гибсона

Звезда фильма "Чего хотят женщины" Мэл Гибсон славится бурной личной жизнью. Он успел побыть и примерным семьянином, и мужем-изменщиком, и даже поборолся за право опеки над дочерью. "Рамблер" расскажет о любимых женщинах актера.

В 1979 году Мэл при помощи брачного агентства познакомился с Робин Мур. Спустя год возлюбленные поженились. Их брак был очень крепким и продлился 31 год. За это время у супругов появилось семеро наследников. Но все закончилось в тот момент, когда Мур поймала Мэла на измене. Его увлечением стала российская пианистка Оксана Григорьева.

Обиженная экс-супруга после развода отсудила у Гибсона более 400 миллионов долларов. Он, чувствуя свою вину, не слишком протестовал против таких требований. Тем более Мэл снова пребывал в любовной эйфории с Григорьевой. Их отношения продлились около двух лет. Оксана успела подарить актеру дочь, которую назвали Люсией. Но спустя пять месяцев после рождения девочки, случился разрыв, за которым последовало долгое судебное разбирательство относительно того, кто станет опекуном малышки.

Следующей спутницей актера стала звезда популярного телешоу Лаура Беллиззи, с которой в определенный момент Мэл стал часто мелькать на людях. Особый интерес к паре появился тогда, когда девушка заявила о своей беременности. И хоть ни она, ни Гибсон не подтвердили, что именно Мэл является отцом ребенка, домыслов на этот счет все равно ходило много.