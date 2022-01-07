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4 часа назад

Где сейчас Ванесса Эйнджел из сериала “Чудеса науки”

Сериал про двух чудаковатых старшеклассников “Чудеса науки” покорил не одно поколение зрителей как в США, так и в других странах. В России премьера состоялась в 1998 году, когда съемки последнего, пятого сезона уже были завершены. Конечно, милые ботаники в исполнении Джона Эшера и Майкла Манассери были на первом плане в сериале. Но отрицать, что девушка-джинн Лиза была мечтой не одного мужчины, нельзя. А сыграла ее Ванесса Эйнджел.

1/7 Сериал про двух чудаковатых старшеклассников покорил не одно поколение зрителей. Но отрицать, что девушка-джинн Лиза была мечтой не одного мужчины, нельзя. А сыграла ее Ванесса Эйнджел.
Фото: globallookpress.com
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2/7 Ванесса родилась в 1996 году, в Лондоне. Когда ей было 16, она начала карьеру в модельном бизнесе. Ванесса принимала участие в съемках для “Vogue” и “Cosmopolitan” несмотря на свой юный возраст.
Фото: @realvanessaangel
3/7 Но девушка мечтала стать звездой кино и телевидения. Между ее первым появлением на экране и главной ролью в полнометражном фильме прошло четыре года. Но дальше карьера словно пошла на спад: кроме эпизодических ролей Ванессе ничего не поручали несмотря на ее трудолюбие и мастерство.
Фото: @realvanessaangel
4/7 Настоящее признание Ванесса получила благодаря роли Лизы в сериале Дэвида Гроссмана. По сюжету два ботаника-неудачника проводят эксперимент. Его результатом становится выброс электричества, из которого, как Венера из пены, появляется Лиза – идеал женщины, способный исполнять все желания.
Фото: @realvanessaangel
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5/7 Ванессу Эйнджел в 90-х назвали одним из секс-символов США.
Фото: @realvanessaangel
6/7 После закрытия сериала актриса бралась за новые проекты несмотря на их качество. Такой неосмотрительный подход подпортил ее репутацию. Интересный факт: Ванессу утвердили на главную роль в сериале «Зена – королева воинов», но из-за болезни актриса не смогла приступить к съемкам. Так на ее месте оказалась Люси Лоулесс.
Фото: @realvanessaangel
7/7 О личной жизни актрисы известно немного. Ранее она встречалась с Ричардом Гиром. Теперь Ванесса замужем за американским актером Риком Отто, воспитывает дочь. И продолжает сниматься в кино!
Фото: @realvanessaangel

Ванесса родилась в 1996 году, в Лондоне. Когда ей было 16, она начала карьеру в модельном бизнесе. Ванесса принимала участие в съемках для “Vogue” и “Cosmopolitan” несмотря на свой юный возраст.

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Но была у девушки и другая мечта – стать звездой кино и телевидения. Между ее первым появлением на экране и главной ролью в полнометражном фильме (комедия “Еще один шанс”) прошло четыре года. Но дальше карьера словно пошла на спад: кроме эпизодических ролей (как, например, в картине “Стой, или моя мама будет стрелять”) Ванессе ничего не поручали несмотря на ее трудолюбие и мастерство.

Ее счастливый день был еще впереди. Ведь настоящее признание Ванесса получила благодаря роли Лизы в сериале Дэвида Гроссмана. По сюжету два ботаника-неудачника проводят эксперимент. Его результатом становится выброс электричества, из которого, как Венера из пены, появляется Лиза – идеал женщины, способный исполнять все желания.

Ванессу Эйнджел в 90-х назвали одним из секс-символов США.

После закрытия сериала актриса бралась за новые проекты несмотря на их качество. Такой неосмотрительный подход подпортил ее репутацию. Интересный факт: Ванессу утвердили на главную роль в сериале «Зена – королева воинов», но из-за болезни актриса не смогла приступить к съемкам. Так на ее месте оказалась Люси Лоулесс.

О личной жизни актрисы известно немного. Ранее она встречалась с Ричардом Гиром. Теперь Ванесса замужем за американским актером Риком Отто, воспитывает дочь.

Ванесса Эйнджел прекрасно выглядит в свои 55 и продолжает актерскую карьеру. Один из последних фильмов с ее участием – боевик “Поторопись”, вышедший в 2021 году.

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