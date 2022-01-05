Заработок актеров "Адъютанта его превосходительства"

Финансовая сторона в кинематографе всегда является одной из самых интересных тем для исследования, ведь такие шедевры, как «Семнадцать мгновений весны» и «Д’Артаньян и три мушкетера» вполне могли долгое время не увидеть белый свет из-за денежных проблем. Последний фильм итак пролежал на полке почти год в связи с желанием режиссера стать соавтором сценария, что позволило бы ему получить отчисления за киноленту. «Рамблер» рассказывает о финансовой стороне вопроса фильма «Адъютант его превосходительства».

Фото: Кадр из фильма "Адъютант его превосходительства" Кадр из фильма "Адъютант его превосходительства"

Стоит сказать, что заработок актеров в СССР зависел от такого количества факторов, что предсказать сумму было очень сложно. В целом, если взять в качестве примера доход успешных актеров, то можно сделать вывод, что известные артисты не бедствовали.

Рассмотрим прибыль актеров и режиссера фильма «Адъютант его превосходительства». Съемки картины продолжались с 17 марта по 8 августа 1969 года, потом актеров вызывали только ради доработки бракованного или не удовлетворяющего режиссера материала.

Полгода работы принесли постановщику киноленты Евгению Ташкову 3 500 рублей, Юрий Соломин получил за роль главного героя 2 755 рублей, а заработок остальных актеров составил не больше 1 000 рублей, притом, что средняя зарплата по стране составляла около 120 рублей.