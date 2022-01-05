Как сейчас выглядят роковые красотки “Твин Пикс”

В культовом сериале “Твин Пикс” Дэвиду Линчу удалось собрать пул очаровательных актрис. Роковая красота в сочетании с душещипательной биографией каждой сыгранной героини привлекли целую армию фанатов обоих полов. И пусть пилотная серия “Твин Пикс” вышла 32 года назад, количество поклонников женской половины его каста не умаляется.

1/8 Шерил Ли (54) сыграла Лору Палмер – школьницу, убийство которой взбудоражило маленький провинциальный городок. Словно призрак, ее образ проходит сквозь ткань всего сериала. От того нет ощущения, что Лора уже не имеет отношения к происходящему после ее гибели. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Шерилин Фенн (56) появляется в роли Одри Хорн, дочери владельца большого отеля в Твин Пикс. Она поразительно красива и настолько же умна. Этим она привлекает внимание агента Купера, который твердо решил быть для Одри другом. Фото: @sherriisme 3/8 Шелли Джонсон, сыгранная молодой Мэдхен Амик (51), героиня неоднозначная. С одной стороны, ее тиранит муж-садист, уверенный в себе и от того неспособный сдержать собственные эмоции. С другой – Шелли предстает девушкой далекой от высокой морали. Фото: globallookpress.com 4/8 Лара Флинн Бойл (51) – сериальная подруга Лоры Палмер, Донна Хейворд. Так органично сыграть девочку-подростка на пороге взрослой жизни наверняка получилось бы не у каждой артистки. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 За тем, как загадка Джози Пак (Джоан Чэнь, 60) играет новыми гранями, мы наблюдали в первых сезонах сериала. И как поразительно: ведь что бы ни делала вдова Пэккард, выражение ее лица (как у ребенка) смягчает эффект той же подлости или жестокости, на которые способна героиня. Фото: globallookpress.com 6/8 Пегги Липтон скончалась на 73 году жизни. За 15 лет до этого ей диагностировали онкологическое заболевание. Но актриса, сыгравшая очаровательную и страстную Норму Дженнингс, не думала сдаваться. Когда Дэвид Линч приступил к написанию сценария 3 сезона сериала (вышел в 2017 году), Пегги сочла за честь принять участие в съемках продолжения. Фото: globallookpress.com 7/8 Хизер Грэм (51) в роли Энни Блэкберн, возлюбленной агента Дэйла Купера, появляется во втором сезоне сериала. К сожалению, ее линия словно хвост кометы, исчезает так же быстро, как и появляется. Поэтому насладиться образом простодушной и очаровательной Энни вы можете только небольшую часть экранного времени. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 В культовом сериале “Твин Пикс” Дэвиду Линчу удалось собрать пул очаровательных актрис. Роковая красота в сочетании с душещипательной биографией каждой сыгранной героини привлекли целую армию фанатов обоих полов. Фото: Кадр из сериала "Твин Пикс"

Шерил Ли (54) сыграла Лору Палмер – школьницу, убийство которой взбудоражило маленький провинциальный городок. Словно призрак, ее образ проходит сквозь ткань всего сериала. От того нет ощущения, что Лора уже не имеет отношения к происходящему после ее гибели.

Видео дня

Шерилин Фенн (56) появляется в роли Одри Хорн, дочери владельца большого отеля в Твин Пикс. Она поразительно красива и настолько же умна. Этим она привлекает внимание агента Купера, который твердо решил быть для Одри другом.

Шелли Джонсон, сыгранная молодой Мэдхен Амик (51), героиня неоднозначная. С одной стороны, ее тиранит муж-садист, уверенный в себе и от того неспособный сдержать собственные эмоции. С другой – Шелли предстает девушкой далекой от высокой морали.

Лара Флинн Бойл (51) – сериальная подруга Лоры Палмер, Донна Хейворд. Так органично сыграть девочку-подростка на пороге взрослой жизни наверняка получилось бы не у каждой артистки.

За тем, как загадка Джози Пак (Джоан Чэнь, 60) играет новыми гранями, мы наблюдали в первых сезонах сериала. И как поразительно: ведь что бы ни делала вдова Пэккард, выражение ее лица (как у ребенка) смягчает эффект той же подлости или жестокости, на которые способна героиня.

Пегги Липтон скончалась на 73 году жизни. За 15 лет до этого ей диагностировали онкологическое заболевание. Но актриса, сыгравшая очаровательную и страстную Норму Дженнингс, не думала сдаваться. Когда Дэвид Линч приступил к написанию сценария 3 сезона сериала (вышел в 2017 году), Пегги сочла за честь принять участие в съемках продолжения.