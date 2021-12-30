Актер сериала «Каменская» умер от последствий коронавируса

Артист, известный по сериалу «Каменская» и многосерийному фильму «Государственная граница», скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. Причиной смерти Поночевного стали последствия перенесенного коронавируса. Другие подробности не раскрываются.

Владимир Поночевный родился 13 июня 1939 года. Окончил актерский факультет ВГИКа в 1961 году. К тому времени успел сняться в фильме Михаила Калика и Бориса Рыцарева «Юности наших отцов». Работал вторым режиссером в студии «Беларусьфильм». Поночевный также известен по таким картинам, как «Внимание! В городе волшебник!», «Последняя ночь в раю», «Сыновья уходят в бой», «Руины стреляют…», телефильме «Время выбрало нас», «Полосатое счастье» и других.