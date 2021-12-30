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2 часа назад

Актер сериала «Каменская» умер от последствий коронавируса

Умер советский и российский актер кино и телевидения, режиссер Владимир Поночевный. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Актер сериала «Каменская» умер от последствий коронавируса
Фото: Кадр из фильма «Рассказы о юности»Кадр из фильма «Рассказы о юности»

Артист, известный по сериалу «Каменская» и многосерийному фильму «Государственная граница», скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. Причиной смерти Поночевного стали последствия перенесенного коронавируса. Другие подробности не раскрываются.

Владимир Поночевный родился 13 июня 1939 года. Окончил актерский факультет ВГИКа в 1961 году. К тому времени успел сняться в фильме Михаила Калика и Бориса Рыцарева «Юности наших отцов». Работал вторым режиссером в студии «Беларусьфильм». Поночевный также известен по таким картинам, как «Внимание! В городе волшебник!», «Последняя ночь в раю», «Сыновья уходят в бой», «Руины стреляют…», телефильме «Время выбрало нас», «Полосатое счастье» и других.

Актеры,Каменская,Борис Рыцарев,Владимир Поночевный,
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