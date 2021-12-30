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3 часа назад

Захарова объяснила, почему актеры не подняли бунт против Варшавера

Александра Захарова в интервью Андрею Караулову раскритиковала директора «Ленкома» с расширенными полномочиями Марка Варшавера.

Захарова объяснила, почему актеры не подняли бунт против Варшавера
Фото: @alexandrazakharova_official@alexandrazakharova_official

Актриса объяснила, почему при всей нелюбви к новому художественному руководителю, актеры не поднимут бунт против него.

«Его боятся. Он может уволить актеров одного за другим. Все ждут, когда это кончится. Все понимают, что ему уже почти 75 лет. Этот человек привык все переворачивать. У него больная фантазия. Поклонники написали открытое письмо на имя мэра Москвы Серея Собянина, где критикуют работу директора. А Марк Варшавер сказал, что это анонимка. Триста человек подписались».

Как отметила Александра Захарова, артисты в театре очень зависимые люди и не могут совершить восстание.

«Он хочет уничтожить имя отца. Вычеркнуть его имя из театра. Из истории. Он всегда ненавидел Захарова. У них были сугубо рабочие отношения. Это человек, который привык ко лжи. Он считает, что можно всех обмануть. Выдает ложь за чистую монету. Отец мне говорил, что у него пытаются «отжать» театр».

По словам Александры Захаровой, Марк Варшавер был бы рад уволить и ее.

«Мне один умный человек сказал: «Удивительно, что ты еще живая». Он говорит, что билеты на спектакли с моим участием не продаются. И попробуй разбери, так ли это», — заявила Александра Захарова.

Ранее мы показывали актерские дуэты, которые часто снимаются вместе.

Актеры,Андрей Караулов,Александра Захарова,
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