Захарова объяснила, почему актеры не подняли бунт против Варшавера

«Его боятся. Он может уволить актеров одного за другим. Все ждут, когда это кончится. Все понимают, что ему уже почти 75 лет. Этот человек привык все переворачивать. У него больная фантазия. Поклонники написали открытое письмо на имя мэра Москвы Серея Собянина, где критикуют работу директора. А Марк Варшавер сказал, что это анонимка. Триста человек подписались».