Что стало с мальчиками из фильма "Мужики"

Фильм “Мужики” вышел на экраны в 1981 году и завоевала множество премий и наград не только в нашей стране, но и за рубежом. Зрители были тронуты историей главного героя, который через много лет узнал, что у него есть дочь. Мать девочки умерла, она осталась с двумя младшими братьями (один родной, а второго ее мама усыновила). Детей собираются расселить по разным детским домам, но отец девочки принимает решение забрать их всех к себе. Одной из главных составляющих успеха фильма стала игра маленьких артистов. Что же стало с мальчиками, исполнившими главные детские роли в картине, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Мужики" Кадр из фильма "Мужики"

Павлик (Петр Крылов)

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Петр, сыгравший белобрысого Павлика, был сыном одной из актрис, также снимавшейся в фильме. Его мама Вера Лескова, исполнившая в “Мужиках” роль продавщицы, привела сына на пробы.

Кадр из фильма "Мужики"

В итоге спокойного и тихого Петю утвердили на роль Павлика. Крылов быстро сдружился со своим экранным братом, поэтому в кадре они смотрелись весьма органично.

Петр отлично исполнил свою роль, но продолжать сниматься и дальше не захотел. Крылов профессии актера предпочел другой путь. После школы он поступил в МГИМО, правда, дипломатом в итоге тоже не стал.

Кадр из ТВ-шоу «Привет, Андрей!»

Петр занялся бизнесом и вполне преуспел в этом деле: у него собственная коммерческая компания по строительству домов.

Степка (Михаил Бузылев-Крэцо)

Маленький Миша, как и его экранный брат, был сыном снимавшегося в “Мужиках” актера: Дмитрий Бузылев играл друга главного героя.

Кадр из фильма "Мужики"

Режиссер фильма Искра Бабич до того, как утвердить мальчика на роль, посмотрела множество претендентов. Но ей никто не нравился. Увидев же Мишу, потомственного цыгана, который с трех лет выступал на сцене и совершенно не боялся камер, поняла, что этот мальчик — именно тот, кто ей нужен.

Правда, во время работы у режиссера с Михаилом порой возникали сложности. Очень общительному и разговорчивому мальчику крайне трудно было все время молчать в кадре. В особо сложных ситуациях на помощь приходил отец Миши, в итоге мальчику блестяще удалось справиться с ролью.

В отличие от Петра Крылова (Павлика) Михаил в детстве снялся в небольших ролях еще в нескольких фильмах (в частности, появился в эпизоде картины “Возвращение Будулая”), но затем с экранов тоже пропал. В 1990-х Михаил работал в Московском драматическом цыганском театре “Ромэн”, а затем стал создателем и руководителем проекта в интернете под названием “Цвет Нации”.

Кадр из ТВ-шоу «Привет, Андрей!»

С 2012 года является членом “Гильдии актеров кино России”. Михаил женат, у него двое детей.

Кстати, Петр Крылов и Михаил Бузылев-Крэцо до сих пор поддерживают дружеские отношения, общаются и иногда принимают участие в передачах, посвященных фильму “Мужики” и его актерам.

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