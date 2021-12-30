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1 час назад

Скончалась народная артистка России Лидия Захаренко

Скончалась народная артистка РСФСР, актриса и певица Лидия Захаренко. Об этом сообщается на сайте Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Скончалась народная артистка России Лидия Захаренко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захаренко умерла на 84-м году жизни 29 декабря. О причинах смерти актрисы неизвестно.

Народная артистка родилась в городе Люботин Харьковской области в 1938 году. В 1960 году она окончила Харьковскую консерваторию, а позже, в 1966-м — Московскую.

Захаренко с 1966 года выступала солисткой Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

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