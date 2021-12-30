Тогда и сейчас: как изменились грабители из «Один дома»

Рождественская классика вышла на экраны в 1990 году. Как изменились главные антагонисты за это время?

Фото: Кадр из фильма «Один дома» Кадр из фильма «Один дома»

Джо Пеши

Роль: Гарри Лайм

Американский комик и певец получил известность благодаря сотрудничеству с Мартином Скорсезе в фильмах «Бешеный бык» (1980) и «Славные парни» (1990). Роль в «Славных парнях» принесла актеру «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана». Несмотря на богатый послужной список, многие помнят и любят актера по роли коварного Гарри в рождественской комедии «Один дома».

Кадр из фильма «Один дома»

После успеха картины актер снимался еще девять лет, но в 1999 году объявил о завершении актерской карьеры. Пеши собирался посвятить себя музыке и даже выпустил три альбома. Актер сделал исключение для Мартина Скорсезе, снявшись в фильме «Ирландец» 2019 года.

Дэниел Стерн

Роль: Марвин Мерчантс

Роль в «Один дома» стала для комика звездным часом. Ни до того, ни после у Стерна не было столь ярких работ. Однако актер регулярно занимается озвучкой, снимается в эпизодических ролях в сериалах.

Кадр из фильма «Один дома»