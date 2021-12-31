Как бы выглядели актеры "Иронии судьбы" в современности

Фильм Эльдара Рязанова уже несколько лет проявляет себя как постоянная новогодняя классика. 31 декабря "Ирония судьбы, или с легким паром!" пользуется наибольшей популярностью. Этот новогодний фильм многим приносит дух праздника, который многие так ждут, поэтому в нашей стране к этой картине относятся по-особенному.