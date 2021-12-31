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56 минут назад

Как бы выглядели актеры "Иронии судьбы" в современности

Фильм Эльдара Рязанова уже несколько лет проявляет себя как постоянная новогодняя классика. 31 декабря "Ирония судьбы, или с легким паром!" пользуется наибольшей популярностью. Этот новогодний фильм многим приносит дух праздника, который многие так ждут, поэтому в нашей стране к этой картине относятся по-особенному.

1/7 
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2/7 Надя (Барбара Брыльска).
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3/7 Женя (Андрей Мягков).
Фото: FaceApp
4/7 Ипполит (Юрий Яковлев).
Фото: FaceApp
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5/7 Таня (Лия Ахеджакова).
Фото: FaceApp
6/7 Павлик (Александр Ширвиндт).
Фото: FaceApp
7/7 Галя (Ольга Науменко).
Фото: FaceApp

Над фильмом работал звездный состав популярных актеров, которых зрители помнят до сих пор. "Рамблер" решил посмотреть, как бы выглядели герои фильма, если бы их подбирали по современным стандартам красоты.

Актеры,Фото,Ирония судьбы, или с легким паром!,Эльдар Рязанов,
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