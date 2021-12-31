20 лет спустя: как изменились звезды "Гарри Поттера"

Сложно поверить, но первый фильм о мальчике-волшебнике "Гарри Поттер и философский камень" вышел 20 лет назад — четвертого ноября 2001 года. А уже первого января 2022 года зрителям покажут специальный эпизод "Гарри Поттера", приуроченный к такому событию. Как изменились любимые герои — в материале "Рамблера".
После выхода на экраны первой части о "Гарри Поттере" 11-летний Дэниэл Рэдклифф стал знаменит на весь мир. Несмотря на то, что именно эта роль принесла ему популярность, он долгое время пытался выйти из образа мальчика-волшебника, и ему это удалось. На счету актера работы в таких проектах, как "Челочек – швейцарский нож", "Побег из Претории", "Чудотворцы" и многие другие. Что же касается личной жизни, то уже около 10 лет он встречается с актрисой Эрин Дарк.
В отличие от своих коллег у Руперта Гринта, который исполнил роль лучшего друга Гарри Поттера, не так много удачных проектов. Одним из последних стал сериал "Дом с прислугой". Зато в личной жизни актера все довольно стабильно. Так, он уже более 10 лет встречается с Джорджией Грум, а в прошлом году у пары родилась дочка Уэнсдэй.
Роль умной Гермионы стала для Уотсон первой в карьере. А уже в 19-летнем возрасте девушка попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокооплачиваемая актриса десятилетия. Помимо рабоы в кино, Уотсон много времени посвятила учебе, как и ее героиня в "Гарри Поттере": она окончила Брауновский университет, а затем поступила в Оксфорд. Но наибольшее внимание актриса уделяет борьбе за права женщин и является послом доброй воли ООН..
Преображение Мэттью Льюса в прекрасного принца не перестает удивлять поклонников. И, возможно, благодаря этому его актерская карьера идет в гору. В его фильмографии есть такие работы как “До встречи с тобой”, “Конченая” и “Пустошь". В личной жизни у Льюиса тоже все гладко — в 2018 году он женился на своей давней подруге Анджеле Джонс.
Исполнитель роли кузена Гарри Поттера также претерпел кардинальные внешние изменения. Актер сам хотел избавиться от имиджа упитанного Дадли Дурсля, он стал есть здоровую пищу и ходить в спортивный зал. На счету Гарри также множество успешных проектов, среди которых "Темные начала" и "Война миров".
А вот у Тома Фелтона после роли злобного Драко Малфоя начались проблемы. На протяжении долгого времени его ассоциировали с экранным персонажем и присылали угрозы. Несмотря на это, актеру удалось выйти из привычного зрителям образа, снявшись в ряде успешных проектов. Но при этом Фелтон не прочь вспомнить прошлое: в социальных сетях он часто публикует снимки в образе волшебника Хогвартса. В свободное время Том занимается музыкой.