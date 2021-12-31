20 лет спустя: как изменились звезды "Гарри Поттера"

Сложно поверить, но первый фильм о мальчике-волшебнике "Гарри Поттер и философский камень" вышел 20 лет назад — четвертого ноября 2001 года. А уже первого января 2022 года зрителям покажут специальный эпизод "Гарри Поттера", приуроченный к такому событию. Как изменились любимые герои — в материале "Рамблера".

Дэниэл Рэдклифф (Гарри Поттер)

Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень", globallookpress.com

После выхода на экраны первой части о "Гарри Поттере" 11-летний Дэниэл Рэдклифф стал знаменит на весь мир. Несмотря на то, что именно эта роль принесла ему популярность, он долгое время пытался выйти из образа мальчика-волшебника, и ему это удалось. На счету актера работы в таких проектах, как "Челочек – швейцарский нож", "Побег из Претории", "Чудотворцы" и многие другие. Что же касается личной жизни, то уже около 10 лет он встречается с актрисой Эрин Дарк.

Руперт Гринт (Рон Уизли)

Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень", globallookpress.com

В отличие от своих коллег у Руперта Гринта, который исполнил роль лучшего друга Гарри Поттера, не так много удачных проектов. Одним из последних стал сериал "Дом с прислугой". Зато в личной жизни актера все довольно стабильно. Так, он уже более 10 лет встречается с Джорджией Грум, а в прошлом году у пары родилась дочка Уэнсдэй.

Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер)

Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень", globallookpress.com

Роль умной Гермионы стала для Уотсон первой в карьере. А уже в 19-летнем возрасте девушка попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокооплачиваемая актриса десятилетия. Помимо рабоы в кино, Уотсон много времени посвятила учебе, как и ее героиня в "Гарри Поттере": она окончила Брауновский университет, а затем поступила в Оксфорд. Но наибольшее внимание актриса уделяет борьбе за права женщин и является послом доброй воли ООН..

Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс)

Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень", globallookpress.com

Преображение Мэттью Льюса в прекрасного принца не перестает удивлять поклонников. И, возможно, благодаря этому его актерская карьера идет в гору. В его фильмографии есть такие работы как “До встречи с тобой”, “Конченая” и “Пустошь". В личной жизни у Льюиса тоже все гладко — в 2018 году он женился на своей давней подруге Анджеле Джонс.

Гарри Меллинг (Дадли Дурсль)

Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень", globallookpress.com

Исполнитель роли кузена Гарри Поттера также претерпел кардинальные внешние изменения. Актер сам хотел избавиться от имиджа упитанного Дадли Дурсля, он стал есть здоровую пищу и ходить в спортивный зал. На счету Гарри также множество успешных проектов, среди которых "Темные начала" и "Война миров".

Том Фелтон (Драко Малфой)

Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень", globallookpress.com