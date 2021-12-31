Как случайный человек стал главным злодеем сериала “Твин Пикс”

Седой брутальный старик с длинными растрепанными волосами и безумным взглядом – демон БОБ. А по совместительству один из самых запоминающихся героев культового сериала “Твин Пикс” (1990-2017). Но зритель мог и не увидеть этого персонажа на экране. Почему? “Рамблер” расскажет.

Фото: Кадр из сериала "Твин Пикс" Кадр из сериала "Твин Пикс"

Фрэнк Силва, сыгравший роль демона в телесериале Дэвида Линча, действительно когда-то мечтал стать актером кино и телевидения. Но на кастингах Фрэнк не выдерживал конкуренции. Понимая, что работать где-либо еще кроме как в киноиндустрии он не хотел бы, Сильва решает стать тем, кто творит магию за кадром. Так он попал вместе с товарищами на съемки пилотного выпуска нового телесериала – “Твин Пикс”.

Видео дня

Дэвид Линч эксцентричный режиссер. Он считает, что сюжет будет выстраиваться более органично уже в процессе съемок. Такой подход предполагает добавление новых актеров (и другие изменения). Все это нервировало некоторых членов съемочной группы: они никогда не были уверены, какие декорации и реквизит могут быть запрошены в день съемок.

Работа Фрэнка Силвы заключалась в том, чтобы расставлять мебель и двигать ее, освобождая место для камеры, которая снимала параметры сцены в каждом кадре. С одной стороны, Фрэнк использовал свои таланты и знания в процессе, с другой – всегда был в курсе происходящего на съемках. В один из дней начинающий декоратор то ли чистил ковер “в доме Палмеров”, то ли поправлял покрывала на кровати Лоры, присев на корточки. Его позвала одна из участниц съемочной группы, и по инерции Силва обернулся. Фактурное лицо актера попало в кадр.

Дэвид Линч внезапно воскликнул: “Фрэнк, оставайся там и смотри в камеру!”

Режиссер подскочил к Фрэнку с вопросом, не актер ли тот случаем. Силва отшутился, что “актер – как и все в Голливуде”. Когда лицо декоратора попало в кадр другой сцены, Линч окончательно решил, что в сериале появится новый персонаж.

Кадр из сериала "Твин Пикс"

Вместе с Марком Фростом режиссер придумал злого духа по кличке БОБ, который терроризировал Лору Палмер с раннего детства и, в конце концов, разрушил ее жизнь. Тогда никто из коллег Силвы предположить не мог, что “Твин Пикс” получит признание критиков и соберет армию поклонников не только в США, но и за рубежом, а Фрэнк станет узнаваемым.

Вот только сериалы и большое прокатное кино – разные вещи. Фрэнк Силва так и не смог выйти за рамки сыгранной им у Линча роли. Он был добрым и великодушным человеком, порой вспыльчивым, эмоциональным, но бесконечно обаятельным. Душой компании. Но участие в сериале не стало стартовой площадкой для запуска успешной карьеры. В 1994 году Фрэнк пропал без вести, его телефон в Лос-Анджелесе был отключен, а друзья не слышали о нем целую вечность.