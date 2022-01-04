Актер Александр Кузнецов известен в России по ролям в фильмах "Кислота", "Лето", сериалах "Бихэппи" и "Содержанки". В середине декабря стало известно, что он сыграет одну из главных ролей в новом фильме "Фантастические твари: секреты Дамблдора", который выйдет в апреле 2022 года. Как актер стал голливудской звездой — в материале "Рамблера".
Александру Кузнецову 29 лет. Он родился в семье моряка в Севастополе, а в 16 лет переехал в Москву, чтобы поступать в театральное училище имени Щепкина. Он прошел все отборочные туры, но в итоге поехал в Киев, где поступил в эстрадно-цирковую академию на конферансье и клоуна. А в 2011 году актер приехал в Москву и поступил на режиссерский факультет в ГИТИС.
После окончания института в 2016 году Кузнецова приняли в стажерскую группу МХТ, а в 2018-ом он начал активно сниматься в кино. Помимо российских проектов, актера часто приглашают на съемки за границу. Он сотрудничает с британским агентством Subtitle Talent. Первым зарубежным фильмом стала картина "Мой легионер" режиссера Рашель Ланг. В ленте он сыграл одну из главных ролей вместе с французским актером Луи Гаррелем. А в 2020 году Александр Кузнецов снимался в датском сериале "Камикадзе".