Актер Александр Кузнецов известен в России по ролям в фильмах "Кислота", "Лето", сериалах "Бихэппи" и "Содержанки". В середине декабря стало известно, что он сыграет одну из главных ролей в новом фильме "Фантастические твари: секреты Дамблдора", который выйдет в апреле 2022 года. Как актер стал голливудской звездой — в материале "Рамблера".

1/7 Актер Александр Кузнецов известен в России по ролям в фильмах "Кислота", "Лето", сериалах "Бихэппи" и "Содержанки". Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 В середине декабря стало известно, что он сыграет одну из главных ролей в новом фильме "Фантастические твари: секреты Дамблдора". Фото: @_aleksandrkuznetsov 3/7 Актеру 29 лет. Он родился в семье моряка в Севастополе. Фото: @_aleksandrkuznetsov 4/7 В Киеве он отучился в цирковой академии, а в 2011 году поступил в ГИТИС в Москве. Фото: @_aleksandrkuznetsov Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Помимо российских проектов, актера часто приглашают на съемки за границу. Он сотрудничает с британским агентством Subtitle Talent. Фото: @_aleksandrkuznetsov 6/7 Первым зарубежным фильмом стала картина "Мой легионер". В ленте он сыграл одну из главных ролей вместе с Луи Гаррелем. Фото: @_aleksandrkuznetsov 7/7 А в 2020 году Александр Кузнецов снимался в датском сериале "Камикадзе". Фото: @_aleksandrkuznetsov

Александру Кузнецову 29 лет. Он родился в семье моряка в Севастополе, а в 16 лет переехал в Москву, чтобы поступать в театральное училище имени Щепкина. Он прошел все отборочные туры, но в итоге поехал в Киев, где поступил в эстрадно-цирковую академию на конферансье и клоуна. А в 2011 году актер приехал в Москву и поступил на режиссерский факультет в ГИТИС.