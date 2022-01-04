Как изменилась Наталья Варлей со времен «Кавказской пленницы»

В этом году Наталья Варлей, заслуженная артистка РСФСР, отпразднует свой 75-й юбилей. Широкой публике актриса стала известна в 1966 году, когда сыграла одну из главных ролей в фильме «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». Тогда партнерами Натальи по площадке стали Александр Демьяненко, Владимир Этуш и другие советские звезды, а сам фильм навсегда остался в сердцах российских зрителей.

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Практически сразу после съемок в картине Варлей утвердили на главную роль в первом советском ужастике «Вий», где актриса исполнила роль панночки. После ошеломительного успеха картины Наталья отправилась учиться в Щукинское театральное училище, где одним из правил для студентов был запрет на участие в кинолентах в период обучения. Тогда в фильмографии артистки наступило затишье, но очень скоро Варлей вернулась на телеэкраны, сыграв Мусю Волкову в военной драме «Золото» 1969 года.

Кадр из фильма «Вий»

В семидесятых актриса приняла приглашение в труппу драматического театра имени Константина Станиславского, где проработала семь лет, после чего продолжила исполнять ведущие роли в советских фильмах. После того, как Варлей сыграла главную героиню Катю в комедии «Не хочу быть взрослым» (1983), девушку удостоили Государственной премии имени Надежды Крупской.

Кадр из фильма «Не хочу быть взрослым»

В 90-х Наталья совмещает работу как на экране, так и за ним: помимо исполнения ролей в отечественных фильмах, девушка также занимается озвучиванием персонажей из иностранных кинолент. До 2006 года Варлей снимается в кадре, однако после этого более чем на десять лет, уходит из кино. К слову, в этом году планируется премьера фильма «Тетя Люси» с Натальей в главной роли.

На протяжении всего творческого пути артистка не переставала писать стихи, выпуская сборники своих сочинений. Помимо этого, в 90-х звезда записывала на диски песни собственного исполнения, а в 2018 года Варлей выпустила автобиографическую книгу «Канатоходка». Личная жизнь актрисы сложилась не так удачно: в 19 лет она познакомилась с актером Николаем Бурляевым, вскоре пара поженилась, но брак просуществовал всего несколько лет. Впоследствии Наталья признается, что их с артистом семейная жизнь была «детской».

Кадр из фильма «Клоун»

Вторым супругом актрисы стал сын Вячеслава Тихонова и Нонны Мордюковой, Владимир. Брачный союз мог бы просуществовать долго, если бы не пристрастие актера к алкоголю и наркотикам. Сама Варлей обнаружила, насколько зависим ее возлюбленный, лишь в канун свадьбы. В 1972 году Наталья впервые стала мамой, родив сына Василия, а вскоре после этого ушла от супруга. Сам Владимир Тихонов скончался, когда их общему с актрисой ребенку было уже 18 лет.

В 1986 году Варлей стала мамой во второй раз, родив сына Александра. Имя отца артистка решила скрыть и уже очень скоро вышла замуж в третий раз. Избранником звезды стал бизнесмен Владимир, пара обвенчалась в церкви. После некоторого времени их союз также распался, по некоторым данным, в виду того, что третий муж Варлей не нашел общий язык с ее младшим ребенком. Сейчас актриса много времени проводит со своим внуком Евгением и со своими кошками, а также участвует в творческих встречах и выступает в качестве члена жюри на детских конкурсах стихотворного искусства.