Все сама: как звезда кино уничтожила свою красоту

Слава дрянной девчонки настолько прочно закрепилась за Линдси Лохан, что актриса не заметила, как действительно ею стала. "Рамблер" рассказывает и показывает, что случилось с миловидной девчушкой и в кого она превратилась.

О ней можно с уверенностью сказать — родилась с серебряной ложкой во рту. Обеспеченные родители могли позволить многое и не жалели денег, времени и усилий на то, чтобы девочка смогла раскрыть свои таланты. Сначала ее взяли в модельное агентство, потом она пробовалась на роли в кино.

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Звездный час для Линдси настал после выхода на большой экран фильма "Ловушка для родителей", в котором юная актриса сыграла сразу две роли — сестер-близняшек Энн и Холли. Случилось это в 1998 году, когда Линдси было всего двенадцать лет. Ну а дальше было множество проектов, популярность Линдси росла, и ее мама, которая взяла на себя роль агента начинающей актрисы, могла выбирать лучшее из лучшего для своей дочери.

Дрянной девчонкой Линдси стали называть после роли в фильме "Дрянные девчонки", где ее коллегами-подругами стали Аманда Сейфрид и Рейчел Макадамс. А Линдси всеми своими действиями только поддерживала этот образ. В 18 лет, вырвавшись из-под опеки родителей, актриса пустилась во все тяжкие. Ее лучшими подругами были Бритни Спирс и Пэрис Хилтон, вместе они тусовались на разных вечеринках. Линдси все чаще видели с бутылкой якобы минералки в руках, но близкие знали, что внутри водка, смешанная с содовой.

Алкоголь, курение и другие опасные зависимости надолго появились в жизни Линдси Лохан. Она продолжала сниматься, но режиссеры все неохотнее звали ее в свои проекты. Актриса постоянно срывала съемки из-за бесконечных опозданий, состояния опьянения или и того, и другого одновременно. По слухам, однажды она чуть не погибла из-за передозировки, ее увезли на скорой прямо со съемочной площадки, но в прессе объяснили, что актриса попала в больницу из-за воспаления почек.

Дальше — больше. У Линдси начались проблемы с законом, она не раз садилась пьяной за руль, а однажды попалась на краже. Полицейским приходилось забирать ее в участок, и, как вишенку на торте, у нее находили запрещённые вещества. Казалось, дальше падать некуда.

Такой образ жизни не мог не сказаться и на внешности актрисы. Из-за курения кожа становится сухой и тонкой, появляются морщины, а из-за пристрастия к алкоголю отеки и темные круги под глазами становятся постоянными спутниками. В такой ситуации не помогут даже лучшие косметологи.

В 2016 году Линдси Лохан вновь попала в прессу из-за громкого скандала. Тогда она встречалась с сыном российского бизнесмена Егором Тарабасовым, который был младше на несколько лет. Но роман завершился очень не красиво — пара учинила драку на пляже в Греции. Позже выяснилось, что ее возлюбленный неоднократно позволял себе поднимать руку.

И все же со временем в конце тоннеля забрезжил свет. Линдси перебралась в Дубай, где строго запрещена деятельность папарацци. По слухам, она даже приняла ислам.