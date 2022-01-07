Евгений Леонов: за что в 1984 году его чуть не посадили в тюрьму

Евгений Леонов играл в кино исключительно безобидных и даже положительных персонажей. Казалось бы, в каком страшном преступлении мог быть замешан актер с таким добродушным лицом. А между тем в 1984 году издание «Советская культура» практически в открытую обвинило Леонова в подрыве экономики страны.

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Шеф провинциального театра

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Мало кто помнит, но в советские годы в театральной среде существовала практика так называемого шефства: многие известные артисты того времени оказывали шефскую помощь различным провинциальным труппам. Чаще всего они исполняли в подшефных театрах роли в каких-либо спектаклях или регулярно наведывались туда с концертами. К примеру, Иннокентий Смоктуновский ежегодно приезжал в Мариуполь.

«Вотчиной» же Евгения Леонова (причем на этой «должности» он сменил Василия Ланового) стал Донской театр драмы и комедии имени Комиссаржевской, расположенный в городе Новочеркасске Ростовской области. Туда Леонова пригласил директор Константин Кобзарь, в основном для того, чтобы выполнить план. А благодаря такой звезде, как Леонов, сделать это было не так уж и сложно. На сцене Новочеркасского театра Евгений Леонов играл старосту деревни по прозвищу Колобок в постановке «Трибунал».

Актер в роли преступника

Однако, по некоторым сведениям, роль Колобка за Леоновым числилась только формально. На самом деле ее исполнял местный актер. А Евгений Леонов чаще всего наведывался в Ростовскую область для участия в творческих вечерах, которые, кстати, пользовались огромным успехом и с лихвой покрывали любой план. Тем более, что труппа колесила с концертами по всей округе. Понятно, что подобная «самодеятельность» в СССР была запрещена. Такие концерты называли не иначе как «левыми».

Все закончилось в 1984 году. Когда Евгений Леонов вместе с новочеркасскими коллегами был на гастролях в Сызрани, кто-то, пожелавший остаться неизвестным, отправил донос на актера. Леонова тут же вызвали на ковер в Союз театральных деятелей. Об инциденте узнали журналисты, стараниями которых в «Советской культуре» появилась статья, обличающая «истинное», то есть «преступное» лицо Леонова.

Последствия инцидента

Представители СМИ не шутили: в ту пору Леонова легко могли осудить за подрыв советской экономики. Так, в 1982 году директор Аллы Пугачевой, Александр Авилов, был обвинен в «хищении социалистической собственности в особо крупных размерах» (то есть за организацию «левых» концертов) и 3 года провел в местах не столь отдаленных. Причем такой небольшой срок Авилов получил только благодаря ходатайствам Пугачевой.