Как сейчас выглядят звезды сериала "Комиссар Рекс"

На протяжении долгих лет сериал о работе полиции и службе собак в рядах правоохранительных органов завоевывал сердца зрителей. Актерский состав не раз менялся, но те, что были в первых сезонах запомнились поклонникам больше всего. "Рамблер" расскажет, как изменились звезды сериала "Комиссар Рекс".

Фото: Кадр из сериала "Комиссар Рекс" Кадр из сериала "Комиссар Рекс"

Тобиас Моретти

Австрийский актер исполнил роль Рихарда Мозера и стал первым хозяином одной из самых известных собак в истории кинематографа. И именно она принесла Тобиасу известность за пределами страны.

Еще до актерской карьеры он выучился на композитора в Венской музыкальной консерватории, а во время съемок сериала Моретти выучился на агронома. Также с 1997 года он занимается фермерством. Кроме этого, он продолжает активно сниматься на телевидении и в кино — в 2021 году вышли два проекта с его участием. Тобиас женат, воспитывает троих детей.

Гедеон Буркхард

Вторым хозяином Рекса стал Гедеон Бурхард, который обрел популярность еще задолго до этого проекта. Мировая известность ему пришла после съемок в фильме "Спящая красавица". Актер также снимался в таких проектах, как "Бесславные ублюдки" и "Спецотряд "Кобра".В 2021 году она также снялся в двух фильмах — "Охота на ведьм" и "Восточный ветер. Великий ураган".

Гедеон был женат всего четыре месяца на американской журналистке Бриджит Канингем. Он довольно частно менял партнерш, и от одной из них у Буркхарда родилась дочь.

Хайнц Вайксельбраун

Кадр из видео

В сериале "Комиссар Рекс" Хайнц пробыл пять лет и покинул проект, как он утверждал, когда сериал уже изжил себя. После проекта он вернулся на сцену театра, которой уделял время и раньше. Сниматься в фильмах и сериалах он практически прекратил. Последний фильм с его участием вышел еще в 1997 году.