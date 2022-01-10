Янковский рассказал об интимной сцене с Асмус

Иван Янковский подробнее рассказал о съемках постельной сцены из картины Клима Шипенко «Текст».
Артист из династии Янковских дал интервью для YouTube-передачи «Стрелец-молодец». В разговоре с Надеждой Стрелец актер театра и кино обсудил «Диану Пожарскую, BadComedian и „Чемпион мира“». Отдельно Иван рассказал о постельной сцене в фильме «Текст» 2019 года.
Актер заступился за коллегу, актрису Кристину Асмус. После выхода картины ходили слухи, что сцена послужила толчком к разводу Кристины с ее мужем Гариком Харламовым.
«Кристина не заслужила травлю в свою сторону за то, что она профессиональная актриса. Для нас это тоже был стресс — снимать такую сцену. Это не веселье и не праздник. Такие сцены не приносят удовольствия и счастья. Ты же показываешь интимные, личные вещи, а это сложно», — отметил актер.
Иван Янковский считает, что интимная сцена в фильме оправдана, так как содержится в книге. Однако актер не подозревал, что отклик будет таким сильным.
«Это все было написано в книге, поэтому — да, сцена оправдана. Но мы не думали, что так бомбанет», — признался артист.
Криминально-драматический психологический триллер режиссера Клима Шипенко вышел в 2019 году. Главные роли исполняют Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. Картина снята по одноименному роману писателя Дмитрия Глуховского, который сам адаптировал роман в сценарий.
Недавно Борис Щербаков негативно высказался о позиции Марии Шукшиной. Актриса выступает против принудительной вакцинации.