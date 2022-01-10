Куравлева экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

Актера Леонида Куравлева госпитализировали. Об этом сообщает издание Starhit.
85-летнего артиста привезли в больницу в Коммунарке 6 января. У него были проблемы с дыханием. Результат теста на коронавирус оказался положительным.
Состояние артиста оценивается как тяжелое. На данный момент он находится в реанимации.
«Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление», — рассказал изданию источник.
Известно, что в последнее время Леонид Куравлев страдал от гипертонии. У него часто кружилась голова, летом актер дома упал в обморок, и ему потребовалась медицинская помощь.
Ранее стало известно, что Проклову госпитализировали с инсультом.