Как изменились актеры из “Бумера”

Криминальная драма “Бумер” стала хитом начала этого века. Она рассказывает о четверых бандитах, скрывающихся на черной BMW от погони, которую в народе назвали “Бумером”. Друзья оказались втянуты в криминальную схему и теперь им надо выбраться из этого порочного круга перестрелок, грабежа и бандитизма. В материале “Рамблера” — то, как изменились актеры из фильма.

Фото: Кадр из фильма "Бумер" Кадр из фильма "Бумер"

Владимир Вдовиченков (Костян “Кот”)

Сейчас Владимир Вдовиченков известен многим как уважаемый актер театра и кино, а также заслуженный артист Российской Федерации, но во времена первого “Бумера” он только начинал свою карьеру в кино. Вдовиченков практически одновременно снимался в “Бригаде” и в “Бумере”, поэтому практически не выходил из амплуа бандита.

“Для меня это фильм — о попытке взять от жизни всё, что, как кажется героям, им принадлежит. Первый „Бумер“ — это была история про дружбу, а второй „Бумер“ — про мечту”, — говорил он в одном из интервью.

С тех пор карьера Вдовиченкова пошла в гору. Он регулярно играл в театральных постановках, а в нулевых был нарасхват среди создателей российских сериалов. Он до сих пор снимается в главных ролях, одними из последних ярких его проектов можно назвать “Батю”, “Салют-7” и “Водоворот”.

Андрей Мерзликин (Димон “Ошпаренный”)

@merzlikinandrey

И до “Бумера” актер активно снимался в кино, а потом продолжил свою карьеру. И если в криминальной драме ему досталась роль бандита, то в своих следующих работах он чаще всего играл сотрудников правоохранительных органов.

В одном из интервью актер рассказывал, что ему долго не предлагали работу после выхода фильма “Бумер”. Сам он думает, что это произошло из-за того, что другие продюсеры были уверены, что он — человек “с улицы”, а не с актерским образованием. Однако актер все-таки смог найти новый старт для себя и построил карьеру в более положительном амплуа.

Мерзликин пробовал себя и в качестве режиссера, но пока что решил остановиться на том, чтобы быть в камере, а не по другую сторону.

“Я и хотел бы продолжить, но есть общая проблема: нет сценариев. А чтобы писать самому, это нужно, получается, не только новую профессию режиссера осваивать, но еще и учиться писать сценарии. А на это пока нет времени”.

Максим Коновалов (Леха “Килла”)

@konovalovkilla

До “Бумера” актер снимался лишь в эпизодических ролях, а популярность получил как раз благодаря этой криминальной драме. В 2009 году он снялся еще в одном боевике “горячие новости”, и тогда его накрыла еще одна волна популярности. С тех пор у Коновалова роли преимущественно бандитские. Есть еще и второй вариант. Его герои — сотрудники правоохранительных органов. В его фильмографии большой список фильмов, который с каждым годом только растет. Помимо всего прочего, актер успешно развивается на театральной сцене, но остается благодарным коллективу “Бумера” и по сей день.

“То, что снялся в этой картине, несомненная удача. Но к такой удаче надо быть готовым. На главные роли пробовались многие артисты Москвы, Питера, театральных школ Саратова, Ульяновска. Пробы шли очень долго, несколько месяцев. И надо было оставаться уверенным в себе, когда я понравился режиссеру Петру Буслову, а продюсер не хотел, чтобы я снимался в картине, сомневался в моей кандидатуре”

Сергей Горобченко (Петя “Рама”)