Звезда "Молокососов" рассказала об уходе из кино в стриптиз

"У меня не было денег, и моя подруга, которая много лет работала стриптизершей, сказала мне, что люди гарантированно подпишутся [на мою страницу в OnlyFans], потому что они видели меня в "Молокососах". Это не так эмоционально истощает, как работа в стриптиз-клубе, потому что не нужно вести ночной образ жизни и договариваться с клиентами о ценах, плюс люди ужасно вежливы. Я решила попробовать, и все сложилось очень хорошо",