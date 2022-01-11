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1 час назад

Звезда "Молокососов" рассказала об уходе из кино в стриптиз

Британская актриса Меган Прескотт, известная по сериалу "Молокососы", рассказала как она сменила профессию на стриптизершу. Об этом сообщает издание The Sun.

Звезда "Молокососов" рассказала об уходе из кино в стриптиз
Фото: @megartron@megartron

Меган признала, что начала заниматься стриптизом еще в 22 года. А когда из-за пандемии коронавируса бары и клубы закрылись, она завела страницу на OnlyFans.

"У меня не было денег, и моя подруга, которая много лет работала стриптизершей, сказала мне, что люди гарантированно подпишутся [на мою страницу в OnlyFans], потому что они видели меня в "Молокососах". Это не так эмоционально истощает, как работа в стриптиз-клубе, потому что не нужно вести ночной образ жизни и договариваться с клиентами о ценах, плюс люди ужасно вежливы. Я решила попробовать, и все сложилось очень хорошо",

— поделилась Прескотт.

Звезда сериала призналась, что деньги, которые она получает, позволяют ей покрывать финансовые расходы. Меган также заявила, что долгое время скрывала то, чем занимается, и отметила, что стриптиз, как работа, подойдет далеко не всем.

Янковский также рассказал об интимной сцене с Асмус.

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