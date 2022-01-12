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1 час назад

Как Мишель Пфайффер выглядела в молодости

Мишель Пфайффер по праву считается одной из самых привлекательных актрис современности. За годы успешной карьеры ей удалось сохранить свои отличительные черты, а именно светлые волосы и фарфоровую кожу. "Рамблер" расскажет, как она выглядела в молодости и, что она делает в свои 63 года, чтобы оставаться такой же привлекательной.

Как Мишель Пфайффер выглядела в молодости
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пфайффер не стесняется своего возраста, в фильмах "Звездная пыль" и "Шери" она сыграла героинь, которые пытаются смириться со старением. А к своим коллегам по цеху, которые всячески пытаются скрыть свой возраст или замедлить старение, она относится довольно скептически. Однако когда Мишель спрашивают про то, делала ли она уколы ботокса, актриса уклонялась от ответа.

Стоит отметить, что Пфайффер далеко не всегда могла смириться с возрастными изменениями. В одном из своих интервью она призналась, что преодоление 40-летнего рубежа и последующих лет далось ей довольно тяжело. Переосмысление случилось гораздо позже. После 50 лет она поняла, что ей нужно просто расслабиться и освободиться от стремления выглядеть моложе. Она также уверена, что фраза "Я отлично выгляжу для своего возраста" помогает принять себя такой, как есть.

Кроме этого Пфайффер придерживается веганской диеты, что, по ее словам, позволяет сохранить кожу здоровой и сияющей. Она также не забывает про тренировки, регулярно посещая спортивный зал.

Актеры,Звёздная пыль,Мишель Пфайффер,
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