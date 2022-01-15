Как доживала свою жизнь вдова Андрея Мягкова

«Она играла в театре, пока могла. Помню, какие у нее были жуткие проблемы со спиной, она выходила в корсете, ей делали уколы за кулисами, но она продолжала играть! Но это все равно был фейерверк, бурлекс! Конечно, в актерском плане она много чего могла сыграть, Вознесенская не доиграла. Но большую часть жизни посвятила себя ученикам и своему супругу», — добавила Елена Брагина в интервью «Собеседнику».