Как доживала свою жизнь вдова Андрея Мягкова

Вчера скончалась Анастасия Вознесенская, которая не смогла справиться с коронавирусом. Близкие артистки рассказали, что последние годы ей было непросто.
Вчера, 14 января, не стало народной артистки России Анастасии Вознесенской. Вдова Андрея Мягкова отошла в лучший мир на 79-м году жизни из-за осложнений, связанных с Covid-19. Между тем, после смерти любимого супруга Анастасия Валентиновна стала затворницей и практически не выходила из дома. Актриса Елена Брагина, которая была ученицей Вознесенской и Мягкова в Школе-студии МХАТа, откровенно рассказала о том, как ее бывшая преподавательница доживала свою жизнь.
«В последние годы Мягков и Вознесенская мало общались с людьми, уединились у себя на даче. Вспоминаю, как однажды мы сидели в ресторане, и Анастасия Валентиновна вдруг сказала: „У меня внутренняя эмиграция!“ Им не нравилось, что происходит вокруг: эволюционный цинизм, развал в театральном мире. Они в финансовом положении нуждались, жили очень скромно», — сообщила Брагина.
Несмотря на финансовые неурядицы, Вознесенская и Мягков никогда не жаловались. Андрей Васильевич даже начал писать книги, чтобы хоть немного подзаработать. Что же касается Анастасии Валентиновны, то в последние годы она тяжело болела. Народная артистка выходила на сцену «на уколах», и никто из зрителей не замечал, как сильно она страдает. Брагина считает, что Вознесенская так и не смогла полностью раскрыться в профессиональном плане.
«Она играла в театре, пока могла. Помню, какие у нее были жуткие проблемы со спиной, она выходила в корсете, ей делали уколы за кулисами, но она продолжала играть! Но это все равно был фейерверк, бурлекс! Конечно, в актерском плане она много чего могла сыграть, Вознесенская не доиграла. Но большую часть жизни посвятила себя ученикам и своему супругу», — добавила Елена Брагина в интервью «Собеседнику».