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3 часа назад

Сиделка рассказала о плохих отношениях Куравлева с дочерью

Сотрудница дома престарелых, где последние полгода жил народный артист РСФСР Леонид Куравлев, рассказала о его плохих отношениях с дочерью Екатериной. Этим она поделилась в эфире программы "Пусть говорят", запись передачи доступна на YouTube.

Сиделка рассказала о плохих отношениях Куравлева с дочерью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Очень плохо к родственникам своим относится, дочка довела. Он делал вид, когда она приходила, что спал. О ней даже слышать ничего не хотел",

— описала поведение Куравлева сиделка.

Как отмечает сотрудница дома престарелых, актера в очень плохом состояние в учреждение привез сын Василий:

"У него была борода заросшая, он был неумытый, неухоженный. Вплоть до того что мы вызывали лора, чтобы почистить уши".

Леонид Куравлев известен по таким фильмам, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Живет такой парень", "Золотой теленок" и многим другим.

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